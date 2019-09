Hvordan ser din onsdag ud? Find ud af det lige her.

VÆDDEREN

Du har behov for at markere dig, men du kan føle, at du bliver tonset af en magtfuld person eller af en presserende livsomstændighed. Du bliver bedre til at sige fra.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt



TYREN

Du er lidt af en drømmer. Du ser noget godt i hver eneste person, du møder, og du kan derfor have let ved at forelske dig. Hold begge ben på jorden, hvis du kan.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE

En misforståelse på hjemmefronten kan føre til almindeligt kaos. Det bliver din opgave at rede trådene ud og få dine omgivelser til at finde ud af det med hinanden.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk



KREBSEN

Du kan føle, at du er på fremmed grund. Men du er meget stærkere, end du er klar over, og du har mulighed for at blive en indre blokering kvit en gang for alle.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru/Skorpion



LØVEN

Du gennemfører et projekt, men du tager så voldsomt fat, at det er lige før, at du kan ødelægge det for dig selv. Bliv bedre til at vurdere, hvornår nok er nok.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru



JOMFRUEN

Du er god til at sætte ord på tingene. Faktisk er du i stand til at nagle andre til væggen. Men du er oppe mod en magtfaktor, du skal tackle på en diplomatisk måde.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling



VÆGTEN

Du er vild med flirt og affærer, så du snuser for at støve et potentielt emne op. Du er let at forblænde og ikke specielt kritisk, så det skal nok lykkes for dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer



SKORPIONEN

Gå i gang med at rydde op i skuffer og skabe. Du har brug for at komme af med det, der binder dig til fortiden. Du er nemlig i gang med en indre frigørelsesproces.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion



SKYTTEN

Du er ved at få vind i sejlene. Du har ligget underdrejet i en tid, hvor noget skulle gennemarbejdes, og du skulle finde ud af dig selv, men nu er der hul igennem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder



STENBUKKEN

Du er nu i fuld gang med at fuldføre noget i tæt samarbejde med en række meningsfæller. Du nyder, at I er flere om slæbet, så alt ikke kommer til at hvile på dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte/Vandbærer



VANDBÆREREN

Du kan ændre kurs, eller i hvert fald justere lidt på de mål, du har sat dig. Du er fast besluttet på, at du er i gang med det rigtige, men du skal være fleksibel.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk



FISKENE

Du har brug for at have mennesker omkring dig, og din romantiske side gør, at du kan tiltrække en elsker eller det, der på sigt kan gå hen og blive en fast kæreste.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt