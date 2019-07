Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du er i gang med at revidere dine planer. Du har nemlig opdaget en lille fejlberegning, som har indflydelse på, hvordan dit projekt som helhed kan implementeres.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du er i gang med at fjerne nogle blokeringer, som mest af alt handler om din egen begrænsede opfattelse af, hvad du kan og ikke kan. Du er langt friere, end du tror.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGERNE

Her og nu skal du sørge for at promovere dig selv. Hvis du sætter dit lys under en skæppe, går du glip af en vigtig chance for at få succes med noget, du brænder for.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Hold fast i det, som du har erkendt er af varig værdi. Lad ikke et øjebliks succes forlede dig til at glemme det, som holder sammen på dig, når alt andet fejler.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Måske sætter du barren for højt og kan derfor have svært ved at leve op til din egne krav. Andre forlanger måske ikke helt så meget af dig. Mindre kan også gøre det.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Det meste af dagen er du selskabeligt anlagt. Du opdyrker dit netværk eller nyder bare samværet med andre mennesker. Sidst på dagen trækker du følehornene til dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Du lægger sidste hånd på et karriereprojekt, og du har god mulighed for at få succes med det. I aftentimerne retter du fokus på vennekredsen, som også skal plejes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du er nu i gang med at sætte dit liv i perspektiv. Du får en fornemmelse for en større sammenhæng, og du er gradvist ved at blive klar til at dyrke dit netværk.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du er næsten færdig med at gøre dig fri af nogle besværlige følelser, som står i vejen for, at du kan udfolde dig frit. Du kan nu se frem til ny livsudfoldelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

STENBUKKEN

Du kan ikke helt indordne dig under andre. Andre kræver et kompromis, men du kan lugte en skjult dagsorden. Spil dine kort klogt nu, og bliv på egen banehalvdel.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

VANDBÆREREN

Du kan nu med fordel blive mere bevidst om, hvordan du kommunikerer. Du skal nemlig være opmærksom på, at en lille misforståelse kan spænde ben for noget vigtigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Du har brug for en mindre affære, så vær opmærksom på de muligheder, der måtte opstå i dagens løb. Vær ikke bange for at kaste dig ud i en lille uforpligtende flirt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs