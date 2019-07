Hvordan ser din onsdag ud? Find ud af det liger he

VÆDDEREN

Du kan føle dig en anelse handlingslammet, for du fornemmer det, der foregår under overfladen. Det er svært at få hold på, om du skal skride til handling, så vent.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk



TYREN

Du har brug for, at der er en anden ved din side. Lige nu spejler du dig nemlig i andre og har brug for feedback på det, du gør. Du er diplomatisk og støtter andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt



TVILLINGERNE

Du har brug for at skifte fra én opgave til en anden, ellers keder du dig. Du har sans for at få tingene gjort på en fornuftig måde, så du kan nyde friheden bagefter.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder



KREBSEN

Du spiller på flere heste for at se, om det giver pote, eller om du skal i gang med noget helt nyt. Du er lidt af en flirt her og nu, så du er ikke for fastholdere.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr/Løve



LØVEN

Du har svært ved at lave om på dig selv, men du føler alligevel, at det er nødvendigt, for du er træt af de samme gamle roller, du har spillet siden tidernes morgen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer



JOMFRUEN

Mærk efter, om du selv er med, når du forsvarer en sag eller deltager i et projekt. Nogle gange er du påvirket af andres mening, fordi det er let at rykke på dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer



VÆGTEN

Din grundlæggende værdi består i den kendsgerning, at du er til og lever ligesom alle andre. Du skal derfor ikke bekymre dig om status, position eller det, du ejer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk



SKORPIONEN

Du fornemmer det, der foregår, og forholder dig på en meget personlig og indfølende måde. Du kan tage dig nogle ting for nært og derfor reagere for hurtigt og voldsomt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

SKYTTEN

Lige nu er du ret så modtagelig for den generelle atmosfære. Du skal derfor arbejde på ikke at lade dig oversvømme af udefinerbare følelser, der ikke er dine egne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk



STENBUKKEN

Venner og bekendte kan komme og gå. Du træder ud af én sammenhæng og ind i en anden, fordi dine idealer har ændret sig markant ud fra de erfaringer, du har nu.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt



VANDBÆREREN

Det er vigtigt, at du sætter dig mål ud fra det, du tror på og har behov for. Du er nødt til at analysere, hvordan du kan være styret af andres forventninger til dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk



FISKENE

Græsset er ikke altid grønnere på den anden side, så du må tøjle en vis indre uro, der giver dig lyst til at rykke teltpælene op og begynde forfra et andet sted.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk