Hvordan ser din onsdag ud? Find ud af det her.

VÆDDEREN

Du kan have svært ved at nå til enighed med andre. Det er en dårlig dag, når det gælder klar

kommunikation, så du bør undlade at indgå vigtige og bindende aftaler.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

TYREN

Du er i besiddelse af en fin situationsfornemmelse, og det gør, at du navigerer professionelt i de

situationer, der opstår i løbet af dagen. Du knytter nye bånd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

TVILLINGERNE

Du er en anelse doven, når det gælder ny viden. Du er rastløs og ukoncentreret, finder det svært

at holde opmærksomheden fæstnet, men du er særdeles entusiastisk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Du har let ved at leve dig ind i andres tanker. Du har flair for at fornemme, hvad andre har brug

for og giver lige nøjagtig den feedback, den enkelte har brug for.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du kan føle dig usikker på noget og derfor have svært ved at tage en beslutning. Heldigvis er

det bedst ikke at binde sig på noget, for så kommer du på dybt vand.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

JOMFRUEN

Du kan have svært ved at lokke noget konkret ud af andre. Folk er undvigende i deres svar, og

det kan derfor være en udfordring at komme igennem med noget bestemt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

VÆGTEN

Du har tendens til at dagdrømme. Du er ikke til stede – åndeligt - og har brug for at koble af fra

de ydre realiteter. Giv dig selv lov til at holde en tænkepause.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

SKORPIONEN

Du tænker ikke logisk her og nu og foretrækker at dagdrømme dig væk fra det hele. Du

springer over de kedelige detaljer og kan derfor drage en forkert konklusion.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv:3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKYTTEN

Du er inspireret og kan derfor inspirere andre. Du forfører andre med ord, men det er vigtigt, at

du holder dig klart, at du opererer på ide- og inspirationsplanet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve/Fisk

STENBUKKEN

Du befinder dig i en hvirvelstorm af andres forvirrede, ja, urealistiske og overdrevne

forestillinger om, hvad der kan lade sig gøre. Forsøg at gyde olie på vandene.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr/Jomfru

VANDBÆREREN

Du kan have svært ved at fastholde den information, du modtager, fordi folk ikke er specielt

klare i mælet. Undgå at forpligte dig, og skøjt hen over forvirringen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du finder det svært at skelne mellem fantasi og virkelighed. Der er nemlig mange alternative

facts på gaden, dvs. udokumenterbare påstande, som folk hævder er sande.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru