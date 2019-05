Få gratis ugebrev med forudsigelse af politik og samfund samt gratis beskrivelse af alle ugedage og ugen som helhed – Link til blokken: https://astrologi.dk/blog/

ONSDAG – 1. MAJ

VÆDDEREN

Du har fokus på at få sat de helt rigtige ord på det, som du vil med dit liv. Andre kan nemlig gå fejl af dig og på den måde risikerer du, at man ikke forstår dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

TYREN

Du har øje for, at ikke alle har det godt, men lige nu kan du have svært ved at hente det overskud frem, du har brug for, hvis du skal yde noget for fællesskabet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Du har svært ved at nå til enighed med dine omgivelser. Måske fordi du slår til på det forkerte tidspunkt. Af samme grund kan du have besvær med at brænde igennem.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du arbejder godt, når du kan gøre noget for andre. Du har en fornemmelse for lige den form for omsorg, den enkelte har brug for, men du tilsidesætter din familie.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du har brug for ny stimulation, så du kan sætte din dagligdag i perspektiv. Du kan derfor være yderst rastløs og irritabel, hvis ikke du får lov at udfolde dig frit.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du har svært ved at bryde igennem lydmuren. Du mangler selvtillid, stiller for store krav til dig selv og kan derfor komme til at spænde ben for dit eget projekt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Andre mennesker er vigtige for dig, og det at du føler dig tryg i dine relationer er helt og aldeles afgørende for, at du føler, at din tilværelse er meningsfuld.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du har brug for en masse afveksling på dit arbejde – især i løbet af eftermiddagstimerne. Du har brug for at justere en del på din vante måde at gøre tingene på.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Du charmerer andre, fordi du er ligetil og tilsyneladende leger dig til tingene. Men du kan få problemer, hvis du handler for impulsivt uden at tage hensyn til andre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Ligesom du troede, at du var færdig med et af dine projekter, opdager du, at du skal tjekke alle detaljer en gang til. Tag ansvar for at få bragt orden i det hele.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du skal gennemtænke dine meninger ordentligt. Der kan let gå kludder i din kommunikation. Folk siger enten ikke det, de mener, eller du opfatter det ikke rigtigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

FISKENE

Du er hyper-følsom nu, især i formiddagstimerne, hvor du fornemmer alt det, der ligger lige under overfladen, men som ingen tør formulere åbent, klart og tydeligt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion