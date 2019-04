Hvordan ser din onsdag ud? Find ud af det lige her.

VÆDDEREN

Du har mange lyse indfald, og du fortæller om dem. Du kan på den måde få sat en del i gang. Så det er vigtigt at begynde på noget, der virkelig betyder noget for dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du holder dine tanker for dig selv. Du grubler nemlig og forsøger at finde en løsning på livets store spørgsmål. Før eller siden får du sat det hele i perspektiv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Du stiller ind på det, der er oppe i tiden. Du modtager en masse gode input fra dine omgivelser. Du kan med fordel alliere dig med venner om et idealistisk projekt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Du begynder at formulere en ny og gennemtænkt strategi for, hvordan du vil nå dine mål. Du er nemlig afklaret og har en god fornemmelse for, hvad du vil med dit liv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du spekulerer over livets mening og formulerer det, der synes fornuftigt, i en samlet filosofi. Du kan også med fordel tænke over at tage på en opdagelsesrejse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

JOMFRUEN

Du er nysgerrig og prøver at finde ud af, hvad der ligger bag andre folks handlinger. Du vender hver en sten for at trænge til bunds i det, som andre lader ligge.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Du kan se en sag fra to sider, og du elsker at foregive at mene noget bestemt for at provokere og for at udfordre andre til at argumentere ordentligt for deres sag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du elsker det, hvis du kan føle, at du gør en forskel med din indsats. Du knokler for hårdt på, så du skal bevidst vælge at holde igen, så du ikke overspænder buen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Du har nu en tendens til at love for meget. Du overdriver mht., hvad du er i stand til, også overfor dig selv. Men andre charmeres af din veloplagte entusiasme.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Nu kan du godt lide at arbejde hjemme eller i det mindste indenfor fastsatte og meget trygge rammer. Du har brug for at lære nyt og nyder en intellektuel atmosfære.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Du er nem at distrahere, så du kan kun fastholde en opgave i kort tid ad gangen. Du er snakkesalig, når du får chancen, og arbejder bedst, når det er i en gruppe.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKENE

Du tænker lavpraktisk nu. Du har nemlig fokus på det, der snildt kan lade sig gøre, og det, som kan gennemføres uden at tære voldsomt på din økonomi og på din energi.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt