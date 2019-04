Hvordan ser din onsdag ud? Find ud af det lige her.

VÆDDEREN

Du har en følelse af, at nogen eller noget står i vejen for dig. Du er entusiastisk, men

andre har måske en, for dem, mere realistisk vinkel på det, der skal gøres.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Nu er det godt at analysere, hvordan du bruger din energi. Du udvikler dine

analytiske evner, så du kan skelne mellem det, der skal gøres, og det, der kan

udsættes.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Du er usædvanligt velorganiseret nu. Det skyldes, at du har et klart sigte med det, du

gør. Du tager gode og gennemprøvede metoder i brug, så du kan nå i mål i tide.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

KREBSEN

Du har en masse, du gerne vil gennemføre, men det kan være svært at brænde

igennem. Hvis du maser for meget på, risikerer du at fejle, så tag et skridt ad gangen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du maser på, men din veltilrettelagte kurs og indsats synes at støde på en mur.

Enten har du ikke gennemtænkt alle detaljer, eller du kunne være forud for din tid.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du skal slås mere for at få tingene til at falde i hak. Det kan gøre dig lidt frustreret,

men det kan også være en opfordring til at slække på din perfektionisme.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

VÆGTEN

Du begynder nu at kunne mærke, hvordan det, du har kæmpet for, begynder at tage

form. Det giver dig en indre sikkerhed og en følelse af, at det batter at knokle.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du er bedre til at udøve en vis dømmekraft. Du kan forholde dig roligt, når det, der før

fik dig op i det røde felt, udspiller sig for dine øjne. Du bliver afbalanceret.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du kan blive frustreret, for ikke at sige irriteret, når det ikke lykkes for dig at

gennemføre et projekt, du ellers har planlagt grundigt. Lad naturen gå sin gang.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

På den ene side irriteres du, fordi du føler, at tingene gør modstand. På den anden

side er du i dit es, fordi du nyder at knokle med et problem og lægge en strategi.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Du har fokus på en ganske bestemt person, som du er brændt varm på, men en

presserende arbejdsopgave forhindringer dig i at gøre det, du har allermest lyst til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

FISKENE

Du svinger mellem aktivitet og dovenskab. Du skal anstrenge dig lidt for at komme ud

af fjerene, men når du først er i gang, er der ikke grænser for, hvad du kan.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru