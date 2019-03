Hvordan ser din onsdag ud? Find ud af det her.

VÆDDEREN

Du har sans for det, der er anderledes og aparte. Du er ivrig efter at skabe forandring, og du er mere interesseret i andres særpræg end deres indre kvaliteter.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

TYREN

Du er mere interesseret i afveksling og spænding end den stabilitet, du ellers værdsætter. Du er ikke længere bange for at tage en chance, når det gælder kærlighed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Du har et større behov for liv og for spænding i dine sociale relationer. Der opstår helt nye muligheder, som du er nødt til at handle på- også når det er risikabelt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Lige nu har du fokus på en konflikt, der handler om frihed modsat nærhed i dine ellers tætterelationer. Du oplever en pludselig tiltrækning og handler på et indfald.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du har mange jern i ilden, og den relation, du troede var stabil, viser sig kun at være en rar lille flirt. Til gengæld opstår der lige nu en række nye muligheder.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

JOMFRUEN

Du er ikke bange for at tage den chance, der opstår for romance. Du tænder på alt det, der er nyt og usædvanligt. En økonomisk investering kan uventet give gevinst.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

VÆGTEN

Du er i den grad villig til at eksperimentere, men det er ikke det samme som at ride samme dag, som du sadler. Du udforsker territoriet, men forpligter dig ikke.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du er stærkt passioneret, men en pludseligt opstået tiltrækning kan føre dig på afveje. Sørg for at kende dit territorium, før du begiver dig ud på en længere rejse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Undgå at spendere tankeløst. Du kan være for impulsiv og forsøge at fylde et indre tomrum med ting. Brug i stedet for tidens mulighed for uforpligtende romantik.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Du kan opleve andre som uforudsigelige, og du er fintmærkende nu. Rid med på bølgen, men forsøg ikke at finde noget fast, du kan klamre dig til. Lad hjertet råde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du glæder dig over det, der er nyt og usædvanligt. Du er i kontakt med tidens trends, så du kan også udvide territoriet, score en partner eller få succes med en idé.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

FISKENE

Du går en god tid i møde, hvor enhver form for selskabelighed kan udvikle sig til din fordel, hvad enten du har brug for at finde en partner eller udvide dit netværk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling