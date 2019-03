Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du kan komme i kontakt med dit indre jeg, og det giver dig styrke til at opnå det, du ønsker allermest. Du har vilje og mod til at sætte alt ind på det, du tror på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Tyren

Du har et stort behov for at blive bekræftet, men har svært ved at mærke, at du bliver det. Skyd ikke din partner noget i skoene, før du har lært dig selv at kende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingerne

Lige nu kan du føle, at fortiden holder dig nede. Du har svært ved at bryde ud af en rolle, eller du kæmper for at kvitte en dårlig vane. Handling giver forvandling.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Du kan komme til at basere en vigtig beslutning alene på et meget personligt og/eller følelsesmæssigt grundlag, også selv om du oplever, at du er styret af fornuft.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Du kan blive lidt for afhængig af andres positive feedback. Nu kan du lære, hvordan du udvikler et selvværd, der alene hviler på en følelse af at gøre det rigtige.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Jomfruen

Du tager udgangspunkt i dig selv og i dine følelser, men du kan blive for nærtagende, hvis ikke du også prøver at fornemme, hvad der foregår i dine medmennesker.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Vægten

Du kræver noget af dine medmennesker - hudløst nærvær og ærlighed. Hvis du ikke får det, som du vil have det, kan du blive jaloux og måske se noget, der ikke er der.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skorpionen

Du foretrækker at være på egen hånd nu, men tiltrækker alligevel folk, fordi man kan mærke, at du har magt til at gennemføre. Der er en indre gnist i alt, du gør.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Du er udadvendt og optimistisk, især når det gælder det, du føler for andre. Du har let ved at omgås folk, er kærlig og opmærksom. Du kan møde den store kærlighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Stenbukken

Der skal ske noget hurtigt. Du har brug for at komme ud af starthullerne. Du har det bedst, hvis du er ude på en oplever. Ellers føler du, at der gror mos på dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Vandbæreren

Du kommer nu i kontakt med dine følelser, eller du kan vælge at flygte fra dem. Uanset hvad der sker, er det godt at rydde op i dit indre. Giv slip, og se fremad.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

Fiskene

Du kan finde en kæreste, hvis du ikke allerede har en. Ellers vil du opleve, at du får flere muligheder for at komme ud og være sammen med andre. Grib øjeblikket.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt