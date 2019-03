Hvordan ser din onsdag ud? Find ud af det her.

VÆDDEREN

Du er ikke sådan at bide skeer. Du er helt fremme i skoene, når det gælder en for dig

retfærdig sag. Dine argumenter er ikke gennemarbejdede, men de er slagkraftige.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN

Det er tid til at tænke over, hvordan du engagerer dig i det, der foregår. På den ene

side skal du varetage dine interesser, men de må ikke komme på tværs af andres.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Du trækker dig fra den hektiske travlhed omkring dig. Du går ind en periode, hvor du

får mulighed for at bearbejde dine projekter en ekstra gang. Du har brug for tid.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Du lader følelserne styre. Du kan mærke, hvad der foregår lige under overfladen, men

nogle gange kan du også overfortolke bestemte signaler. Du søger noget åndeligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

LØVEN

Du kan have svært ved at skelne mellem det, der er dit, og det, der tilhører andre. Du

tager nogle ting på dig, som burde lægges på andres skuldre. Find dit ståsted.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med Skorpion

JOMFRUEN

Du bliver mere introvert. Du har brug for tid til at gennemtænke dit liv og dine projekter.

Du ved, hvad du vil, men er i gang med at udtænke den bedste strategi.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Du er på frierfødder. Du har et romantisk emne i tankerne, eller du er i gang med at

varme op under den faste partner. Du kan også være i gang med et kreativt projekt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

SKORPIONEN

Der er pænt meget aktivitet på den erotiske front. Men du er nødt til at gå på

kompromis eller slibe på nogle kanter, hvis du vil have det til at glide, som det skal.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

SKYTTEN

Det ser ud til, at de faste rammer kan udvikle sig til lidt af en slagmark. Der er fest i

gaden, eller rettere på hjemmefronten. Lad dig flyde med strømmen her og nu.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Du er i gang med at revidere dit syn på nogle afgørende aspekter af tilværelsen. Det

drejer sig både om en praktisk strategi og om et overordnet filosofisk synspunkt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Det er lykkedes dig at trække i en frakke af hård hud. Du er ikke så nærtagende. Til

gengæld er du i gang med at delagtiggøre andre i de værdier, du kan stå inde for.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Der bliver trukket i dig, så der er ikke noget at sige til, at du er forvirret. Du står

imidlertid stærkt, hvis du vælger at investere din energi i et arbejdsprojekt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru