VÆDDEREN

Du føler dig mere og mere på hjemmebane. Du er ikke der, hvor du gerne vil være, men du kan mærke, at du er ved at få et godt greb om tingene.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvilling

TYREN

Du er produktiv, og du bruger en masse energi på dit arbejde. Alligevel får du ikke lov til at udfolde dine evner. For meget foregår på de andres præmisser.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Krebs

TVILLINGEN

Du plejer dit netværk. Folk ved, at du er i nærheden, og man kan spørge dig, hvis der er noget, man ikke ved. Du er velorienteret, også om det nyeste sladder.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du har nemt ved at trænge igennem. Der er hul igennem, når du gør rede for dit standpunkt. Du sætter kursen, for dine forslag er forståelige og fornuftige.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du er god til at give din mening til kende med, men du kan have en fornemmelse af, at man ikke lytter. Lær at tæmme din energi. Din tid kommer.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du har både hoved og hjerte med, og det betyder, at du tænker kreativt og når ind til andre. Vær tro mod din jomfru-kerne, så går du ikke helt galt i byen.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Du er ved at skabe et stabilt fundament for dig selv. Du er nu mere tilbagetrukken, og det skyldes, at du vil være helt sikker på andre mennesker.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKORPIONEN

Du er i dit rette element. Du er fuld af energi, som du udfolder på en måde, så andre er med på, hvor du vil hen med dine forslag. Du får gang i det hele.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Der sker en masse i og omkring dig, så du kan have svært ved at finde ud af, hvilket ben du skal stå på. Flyd med strømmen. Der er en plan med det hele.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

STENBUKKEN

Du forbliver på din egen banehalvdel, og det betyder, at du stille og roligt er i gang med at lægge et sikkert fundament for din tilværelse. Skel også til andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion

VANDBÆREREN

Du navigerer dygtigt. Du ved, hvad der foregår, men du holder kortene tæt til kroppen. Du har nemlig endnu ikke besluttet dig for det kort, du vil spille ud.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

FISKEN

Du kan indenfor visse rammer gøre, hvad der passer dig. Du har styr på dig selv og på dit liv. Du venter ikke desto mindre på, at noget nyt skal ske.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr