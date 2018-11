Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du vil blive udfordret på dine holdninger af en ven. Du skal stå skoleret, så sørg for at have dine argumenter i orden. Vær også klar på dine sande værdier.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfru

Tyren

Du vejrer morgenluft, men der er stadig en masse, der skal ordnes, før du kan realisere dig selv fuldt ud. Sørg for at have nogle gode rutiner. Det gør det hele nemmere.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tvillingen

Du får en konflikt mere på afstand, så det bliver nemmere at trække vejret. Tænk alle dine tiltag igennem, og sørg for at feje højtravende idéer til side.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen

Du kæmper bravt for dine idéer, men du har mest gennemslagskraft, hvis du kan sætte følelser til side. En vis åbenhed overfor andre gør, at du får mere igennem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

Du har fokus på, hvordan du bedst kan samle folk omkring dig, især inden for hjemmets fire rammer, hvor du nyder at være samlingspunkt for hele familien.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebs

Jomfruen

Du følger med så godt du kan. Du har nemlig mindre slagkraft, så det gælder om at spille kortene rigtigt, hvis der skal opnås noget. Vælg dine ord med omhu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisk/Tyr

Vægten

Du er ved at få samling på dig selv efter at have ligget underdrejet. Du har mere energi, og du er i stigende grad bevidst om, hvem du er, og hvad du har brug for.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Fisk

Skorpionen

Du brænder så meget for dit standpunkt, at du er villig til at gå i krig for det. Du udtrykker dig en anelse for skarpt og kan på den måde ødelægge et godt samarbejde.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder

Skytten

På en vis måde er du i dit es. Du har fart på, og det kan stresse andre eller vække misundelse. Sørg for at sætte tydelige grænser, og respekter andres behov.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs

Stenbukken

Du befinder dig i et dilemma. Formiddag skal du tage stilling til, om du vil satse på dit arbejde, eller om du skal tage dig af familie, som har brug for omsorg.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vandbæreren

Du befinder dig i en stærk position som forhandler. Du holder nemlig kortene tæt til kroppen, så andre kan have svært ved at gennemskue dig. Læg en god strategi.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs

Fisken

Som udgangspunkt sidder du godt i sadlen, men du kan have svært ved at greje chef og kollegers tiltag. Man skifter mening, ændrer planer og kludrer i det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpion/Fisk