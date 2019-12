VÆDDEREN

Din fantasi og din kreativitet er i fokus. Det gælder også kunst, så det gælder om af afsætte god til tid til dette. Du kan samle overskud ved at gå en lang tur i naturen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Du må tage dig af dit hjem og din familie. De nære behov skal nu tilgodeses, og alle vil få stor glæde af bare at være sammen, måske også omkring en aktivitet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

TVILLINGEN

Den står nu på kommunikation og udveksling af væsentlige livsområder. Du er også meget nysgerrig og lærenem, så det vil være godt at læse fx bøger og aviser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

KREBSEN

Du har måske brugt rigeligt af penge på gaver. Lav derfor en strategi for resten af måneden. Det skal til for at bringe harmoni og balance på kontoen igen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

LØVEN

Det er vigtigt at være helt åben omkring følelseslivets mange facetter, der er i fokus nu. Det giver dig en personlig oplevelse og indsigt, som du har brug for..

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Du må dykke ned i dine dybeste følelser. Du kan gøre det ved bat fokusere på den indre verden, fantasien og intuitionen. Resultater er, at du bliver rigtig glad.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Du har nu behov for at fokusere på dine interesser, som har været underprioriteret. Du har brug for fornyelse og vil befinde dig godt i gruppesammenhæng.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKORPIONEN

Start med at prioritere, så kan du gennemføre, hvad du ønsker. Hvis du sætter din stærke vilje ind på det, kan du få de helt store projekter igennem hurtigere.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Du er i positivt centrum i dag, og du er i dit es. Du kan være decideret morsom at være sammen med, fordi du hele tiden får nye, overraskende ideer og indfald.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

STENBUKKEN

Du er seriøst optaget af meningen med livet og er derfor ikke til selskabelighed, smalltalk og andre overfladiske ting. Husk også dit store behov for alenetid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VANDBÆREREN

Prioriter at være sammen med andre, så har du mulighed for at skabe nye relationer, du får glæde af i fremtiden. Det vil give en stor glæde for alle parter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

FISKEN

Du har mange ting, du lige skal have ordnet derhjemme, mest på det lavpraktiske område. Men giv dig også tid til sundheden og lav et godt måltid til familien.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen