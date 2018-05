Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Hvis du har nogle uopfyldte mål og ambitioner, er det i dag, du har både disciplin og udholdenhed til at komme nærmere målene. Lad dig ikke distrahere.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du har en intens udstråling, der kan påvirke andre mennesker, og omvendt. Her er det vigtigt at vide, hvad - og sammen med hvem - du vil bruge dine energier.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Du er særdeles charmerende og selskabeligt anlagt, og hvis der er nogle uløste problemer i dit parforhold, er der nu mulighed for at få talt tingene igennem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv 3:

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Dine daglige vaner kan måske trænge til et serviceeftersyn. Er der balance mellem søvn, hvile og aktivitet/arbejde. Forkæl dig selv med en god sund middag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Er der nogle kollegaer, som har brug for hjælp på jobbet, hjælper du gerne med det, som du kan bidrage med. Men husk også at passe dine egne opgaver.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Med dit overskud og dramatiske talent kan du ikke undgå at få andre menneskers opmærksomhed. Du er parat til hvad som helst, bare det ikke er kedeligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Der er brug for opmærksomhed til dit hjem eller din familie i dag. Måske en onkel eller tante ville blive glad for en opringning eller et lille visit fra netop dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har behov for at nyde tilværelsen og få opfyldt dine sanselige behov. En kunstudstilling, at nyde en god middag, en gåtur i naturen eller bare slappe af.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Du ligger absolut ikke på den lade side. Der skal ske noget, og det kan ikke gå hurtigt nok. Men regn med, at du bliver nok nødt til at gøre langt det meste selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vædderen

Virkeligheden er ikke helt, som den ser ud til at være, men hvis du lytter til din intuition, kan du se tingene mere klart. At gøre noget for andre vil glæde dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

Vandbæreren

Meditation, yoga eller andre former for indre fordybelse kan få dine tanker til at falde til ro. Derefter vil vejen være åben til, at du kan hjælpe og støtte andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

Fisken

Du er iderig og stærkt inspireret til at gøre tingene på en ny og anderledes måde i dag - og meget gerne i selskab med gode venner eller i en forening.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren