MANDAG - 12. AUGUST

VÆDDEREN

Det er knald eller fald. Du har satset stort, og nu er det regnskabets time. Nu finder du ud af, om din solide arbejdsindsats udmønter sig i et konkret resultat.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du hopper ikke på den første og den bedste vidtløftige tankerække. Du forlanger blot, at den overordnede vision skal være konkret og funderet i faktiske realiteter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE

Du lukker ned for alle dine følelser, og du har en god grund til det. Lige nu skal du nemlig holde hovedet klart og tungen lige i munden for at opnå varig succes.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Du har nu brug for, at dine omgivelser er til at regne med. Det, du har gang i, kan du nemlig ikke gennemføre på egen hånd, selv om du er god til at tage ansvar.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Skru ned for blusset. Din ærgerrighed kan føre til, at du brænder dit lys i begge ender, men du når ikke nødvendigvis mere ved at presse på for at få din sag igennem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du har svært ved at tage den med ro og nyde almindelig selskabelighed. Du føler pligten kalde og slapper bedst af ved at arbejde disciplineret med noget kreativt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du skal have styr på din hjemmefront. Du oplever, at kaos truer din indre følelse af sikkerhed. Men du kommer bedst om ved det ved at give afkald på kontrollen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN

Du tænker dig om en ekstra gang, før du giver din mening til kende. Situationens alvor kræver nemlig, at ikke det mindste ord må misforstås – ellers er der rav i den.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Sæt tæring efter næring. Hold igen med en investering. Din økonomiske situation er ikke just kritisk, men du gør nu alligevel klogt i at tænke, før du spenderer.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du kan forfalde til modløshed, men sagen er, at du sætter barren for højt. Hvis noget ikke lever op til dine forventninger, så skru lidt ned for ambitionsniveauet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

VANDBÆREREN

Du kan have svært ved at komme i kontakt med dit indre liv. En følelse af stress forhindrer dig i at falde helt ned og finde indre ro. Lad en vigtig beslutning vente.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

FISKENE

Du satser på de langtidsholdbare venskaber. Du har nemlig fundet ud af, at du ikke kan regne med alle og til hver en tid. Der er noget, du selv må tage ansvaret for.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer