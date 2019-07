Hvordan starter din uge? Find ud af det her.

VÆDDEREN

Du får sagt fra og ikke mindst til. Du har ordet i din magt og ved, hvor skabet skal stå. Du kan

med fordel arrangere et møde nu og/eller indgå en vigtige aftale.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve



TYREN

Du har brug for at afprøve dig selv på ny. Du kan med fordel trække på den inspiration, du får

fra andre. Du møder mennesker, der guider dig i den rigtige retning.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer



TVILLINGERNE

Hold lav profil. Du anstrenger dig for at sige tingene på den rigtige måde. Men du har ekstra

energi og kan derfor nemt opfattes som mere aggressiv, end du reelt er.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder



KREBSEN

Du ligger underdrejet, så det er om at yde en ekstra indsats, hvis du skal have afviklet det, der

skal afvikles. Du har gode venner og kolleger, der støtter dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte



LØVEN

Du skal prioritere. Du vil gerne til bunds i en opgave, men da døgnet kun har et vist antal timer,

bliver du nødt til at vælge mellem arbejde og selskabelighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt



JOMFRUEN

Du går ikke af vejen for en rask diskussion, hvis det er det, der skal til, når noget ikke fungerer,

som det skal. Du hvæsser pennen, sliber tungen og tager tilløb.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve



VÆGTEN

Du eksperimenterer. Du kan nemlig leve dit liv på mere end én rigtig måde. Du får nye

bekendte og lader dig inspirere til at tænke nye tanker og handle anderledes.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte



SKORPIONEN

Hold dig hellere i baggrunden. Du har brug for at finde ud af, hvad der for alvor foregår

omkring dig, uden at du af den grund behøver at være direkte involveret.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk



SKYTTEN

Find ud af, hvad du virkelig brænder for. Så har du al den nødvendige energi til at komme

igennem med dine projekter. Du har god mulighed for at møde en partner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk



STENBUKKEN

Du er tæt på at opbruge din energi, så giv dig selv lov til at tage en pause i ny og næ. I krig og

kærlighed har du fine kort på hånden, så slæk på ambitionsniveauet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru



VANDBÆREREN

Du skal bruge energi på dit arbejde, for du er ved at starte nyt. Selskabelighed og romantik er

begunstiget. Vær åben overfor andre, og hold øje med en mulig flirt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion



FISKENE

Du kan sætte folk i i gang med at arbejde, fordi du nyder at gøre en indsats, og fordi du har et

klart formål med det, du gør. Tag teten, og lad andre følge trop.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte