Vædderen

Luft under vingerne og let på fødderne. Du skal ud over stepperne nu, hvor du har mod på fjerne himmelstrøg og mere er til de store linjer end meningsløse detaljer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Du skal et spadestik dybere. Du nøjes ikke med smalltalk, men vil have rene ord for pengene. Du kræver noget af din partner, men er også villig til at give selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingerne

Du retter søgelyset mod andre. Du har brug for med- og modspillere, sparringspartnere og dem, der udfordrer dig ved at være i åbenlys opposition til dine holdninger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Du skal lægge dig i selen, hvis du skal nå det hele. Men du kan også vælge en anden strategi. Vælg dine kampe, og sørg for at tilrettelægge dine opgaver fornuftigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

Løven

Du er romantiker om en hals. Du har flere bolde i luften, men du nyder nok flirten mest for dens egens skyld. Du skruer charmen på og snor andre om din lillefinger.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

Jomfruen

Der er fart over feltet, selv om du ikke føler, at du er i topform. Netop af den grund skal du samle dig om din familie. Det er her, du finder styrke og overskud.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Vægten

Du er modtagelig og opmærksom. Du er med på andres idéer, og nogle gange kan du ligefrem glemme at mærke efter, om du nu også har testet dine omgivelsers argumenter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

Skorpionen

Pas på pengene. Du spenderer og har brug for at udfolde dig. Brug din økonomiske sans for en god forretning, og du vil gennemskue en bondefanger på lang afstand.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

Skytten

Lad dig ikke påvirke af det, der foregår omkring dig. Her og nu går tingene ind under huden, men det handler ikke om dig, så lad det passere med et smil på læben.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Hold lav profil, for det tjener dig bedst. Du får meget mere udrettet, hvis du ignorerer andres mening. Du har ikke brug for feedback, for du kender dit eget værd.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

Vandbæreren

Du har det som en fisk i vandet, for her og nu er der fokus på fællesskab og fælles idealer. Du kæmper for en sag og nyder at arbejde med andre mod et fælles mål.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Fiskene

Du trækker i karrieretøjet. Du har et mål, og du har også en fornuftig forestilling om, hvordan lægge en strategi. Det, du ikke kan nu, finder du ud af undervejs.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder/Vandbærer