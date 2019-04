Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er på vej ind i en tid, hvor du søger uafhængighed. Du prøver nye ting af. Du er nu langt mere tilbøjelig til at acceptere alt, hvad der chokerer og skaber kaos.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Tyren

Du oplever rastløshed og plages af en dyb længsel efter forandring. Du kan slet ikke tolerere, at andre begrænser dig. Du har behov for at være unik i dit udtryk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingerne

Du har et stort behov for at gøre noget, skride til handling, men du ved ikke, hvor du er på vej hen, og du kan derfor nemt komme til at vælge den forkerte strategi.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Krebsen

Du er parat til at tilpasse dig, især når dine omgivelser ændrer sig. Du kan med fordel melde dig ind en organisation eller deltage i almindelig selskabelighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Løven

Du har lyst til at afprøve nye måder at gøre ting på. Du afsøger grænser og ser, hvor langt du kan gå, men du bør alligevel undgå at tage afgørende beslutninger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Jomfruen

Du kan have svært ved at lægge planer, for på en eller anden måde er denne dag meget uforudsigelig. Det eneste, du kan være sikker på, er, at du bliver overrasket.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

Vægten

Du får sat din tålmodighed på en hård prøve, og du kan føle, at du slet ikke har styr på det, der foregår. Du kan med fordel øve dig i at give slip på din kontrol.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru



Skorpionen

Du har en unik tilgang til tilværelsen, og du kan bruge det til din fordel, for det er en dag, hvor hvad som helst kan ske. Men undgå at tage afgørende beslutninger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Du kan vende op og ned på din tilværelse, så du kan med fordel eksperimentere, gå på opdagelse og udforske din kreativitet. Du har brug for at udtrykke dig kreativt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Du befinder dig i et spændingsfelt, hvor alt kan ske. Det er bare om at udnytte de helt usædvanlige muligheder. Du kan ikke desto mindre være en anelse vægelsindet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vandbæreren

Du keder dig alt for let, så du må bevidst opsøge nye oplevelser. Du kan med fordel prøve at ændre din arbejdsmetode, for så vil du også kunne ændre din tænkemåde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Fiskene

Du kan være nok så forberedt og velorganiseret, og alligevel er der noget, der spænder ben for din plan, så i hvert fald dele af den må gennemtænkes og rekonstrueres.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt