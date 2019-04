Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du kan føle, man holder dig nede, fordi du er så entusiastisk, men nogle kan opfatte dig som noget af en fantast, og de forsøger af den grund at dæmpe din entusiasme.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Du kaster dig passioneret over en opgave eller forelsker dig vildt og uhæmmet. Du kan nemt brænde dig, hvis du kommer for tæt på ilden. Men tag chancen alligevel.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingerne

Du kan have lidt svært ved at komme i gang, men når du først er i omdrejninger, er du ikke til at styre. Hvis du fokuserer på en enkelt opgave, får du ret stor succes.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Krebsen

Kærligheden udtrykker sig på mange måder, og nu har du mulighed for at opleve den i den form, du foretrækker. Nedprioriter pligterne og koncentrer om det væsentlige.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt/Tyr

Løven

Du kan uventet møde den store kærlighed eller opdage, at den har været lige foran din næse hele tiden. Din romantiske natur udfolder sig, og du griber nuets muligheder.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

Jomfruen

Du får pålagt opgaver, som du løser, fordi du er så pligtopfyldende. I virkeligheden skal du ikke fokusere på arbejde nu. Du bør dyrke og pleje dit kærlighedsliv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr



Vægten

Du er i fuld gang, erotisk og romantisk, så det kan blive overvældende, og du må holde en pause, så du kan få vejret og genoplade. Fokuser på det indre i andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skorpionen

Du begynder at se resultater af din arbejdsindsats. Det styrker din selvtillid, fordi du mærker, at din arbejdsmetode virker i praksis. Du er på den rette kurs.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skytten

Du sætter farten ned. Du har i en lang periode har haft held med nye ting. Dels har du nu brug for en periode med ro. Dels skal dine projekter arbejdes igennem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Stenbukken

Du skal øve dig i at anvende din dømmekraft. Du kan ikke få det helt, som du vil. Der skal lægges en strategi for, at det kan lykkes, og den skal være gennemarbejdet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Omstændighederne lægger hindringer i vejen for dig, så du er nødt til at mobilisere al din tålmodighed. Du føler, at du skal give langt mere, end opgaven kræver.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Fiskene

Du bliver en succes i selskabslivet, så tag imod enhver invitation, eller sørg for at holde din egen fest med dem, du har det sjovest med. Gør noget ud af dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve