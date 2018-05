Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen



Det er midt på måneden, og måske har du overskredet budgettet. Du må se at få gjort kontoen op, så du kan betale dine regninger og overleve resten af måneden.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren



Nu kan du virkelig afprøve dit eget stjernetegn Tyren. Tegnet er under markant indflydelse af flere planeter. Nyd det og sæt pris på øget livskvalitet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6



I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen



Du har behov for at trække dig tilbage og ind i dig selv nu. På den måde lader du op og får nye ideer. Din intuition er fantastisk, og du kan mærke selv små vibrationer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen



Din hobby må nu have lidt fokus efter længere tids tørke på det punkt. Du er nu mere til gruppeaktivitet, netop omkring en fælles interesse/lidenskab.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven



Det er ikke småting, du har sat dig for at skulle udføre i dag. Du må vælge ud og være selektiv, da du ellers kan få et anfald af stress. Ellers en meget iderig dag.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen



Tag dig tid til at tænke store tanker i dag, dels om fremtiden, dels om din egen udvikling. Du ønsker at vokse og udvide din horisont, og nu er tiden kommet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5



I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du er noget af en grubler og tænker dybt over livet på passioneret vis. Din vilje og udholdenhed fejler intet, og du kan gennemføre det, du sætter dig for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Du er mere åben og udadvendt end normalt, og det klær dig. Selv ser du ikke dig selv sådan, men det gør din omverden, og mange vil sætte stor pris på dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten



Det er noget af en arbejdsdag med mange gøremål, der skal klares. De fleste er lavpraktiske og ret ensformige, men det hele er noget, du har behov for nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Du har et større overskud end normalt, og det må du endelig udnytte. Du er glad, spontan og legesyg, især når du er sammen med børn og barnlige sjæle.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Du har mere fokus på dit hjem og din familie end normalt, og måske vil det være godt med en hjemmearbejdsdag. Familien vil tage rigtig godt imod det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Nu skal der gang i kommunikation, formidling, og indlæring. Du er meget videbegærlig, og du er virkelig god til at videreformidle din viden til andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen