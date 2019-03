VÆDDEREN

Du kan have svært ved at holde dig i ro, hvis ikke du har et særligt projekt på tapetet, men din

trang til at være i bevægelse kan være en flugt fra dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du har brug for nærhed, men holder alligevel lidt igen. Du kan have svært ved at stole på

andre. Til gengæld er du hudløst ærlig, når du først vælger at åbne dig.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE

Du er intuitiv og kreativ nu. Du har en masse kørende for dig, hvis du tør udfolde dig

kunstnerisk. Du kan være en anelse flyvsk, så udskyd vigtige beslutninger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

KREBSEN

Du hjælper andre så godt du kan, og du er opmærksom på, at sympati alene ikke er nok. Du

sætter handling bag dine ord og er praktisk, når du skal løse et problem.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du henter den romantiske side frem. Du har brug for at udtrykke dig og spejle dig i den

respons, du får, når du flirter vildt med det modsatte eller dit eget køn.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Du kan være uklar på, hvad der former din stillingtagen, så det kan være vanskeligt at skære

igennem til kendsgerningerne. Til gengæld har du mange kreative idéer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du er opmærksom på, hvad andre tænker, og tøver med at komme på banen med din mening.

Du lægger op til konflikt på langt sigt, hvis du lader være med at melde ud.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Du har brug for at spejle dig i andre. Du kæmper for at etablere selvværd, men du skal rette

blikket indad, så lærer du at udvikle en sikker følelse af at være noget.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Du har brug for stimulation, bevægelse og frihed for at udtrykke dig og for at føle dig glad. Dit

humør er foranderligt, og det kan være en udfordring at tackle.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

STENBUKKEN

Du holder dig for dig selv. Du har brug for at føle, hvad der foregår i dit inderste sind. På den

måde kan du netop sætte ind med ekstra kraft, når du vender tilbage.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Træk på dine bekendte. Du kan få en masse ud af at gøre noget i fællesskab med andre. Du kan

med fordel udvide dit netværk, men glem ikke dine trofaste støtter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Du kan være uklar, vag eller direkte konfus. Andre er imidlertid heller ikke klare i mælet, så

undgå at indgå en bindende aftale, og gå i gang med et kreativt projekt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte