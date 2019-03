VÆDDEREN

Du er så fuld af energi, at du er nødt til at stoppe op, før du kaster dig ud i nye tiltag. Du er

hurtig i opfattelsen og skarp i mælet, så det er nemt at tænke efter.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du søger indre balance. Du har brug for at mærke den indre kerne, der er dit sande hjem. Intet

kan rokke din faste tyre-ro, når du handler ud fra dine principper.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Du tænker klart og formulerer dig skarpt, så du er ret overbevisende for tiden. Du kan også

finde ud af at krydre dine oplæg med humor og hjemmebryggede vittigheder.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du bruger penge på ting, fordi det giver en følelse af tryghed. Brug også penge på oplevelser,

som efterlader et aftryk i dit sind. Det er en anden form for rigdom.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Dit humør svinger en anelse nu. Du kan derfor tage nogle ting lidt for personligt. Prøv at blive

mere bevidst om, hvad andre føler, selv om det ikke er indlysende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

JOMFRUEN

Du ræsonnerer exceptionelt godt, så du finder ikke bare på, men sætter også dine opgaver i

system. Man regner med dig, fordi du formår at holde tungen lige i munden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du har et følelsesmæssigt behov for at høre til en gruppe af venner eller evt. deltage i noget

foreningsarbejde eller et socialt projekt. Engager dig. Det lønner sig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du er indstillet på at konkurrere. Du vil gerne overgå andre. Det er for så vidt sundt at måle sig

selv mod andre, men du gør bedst i at konkurrere med dig selv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

SKYTTEN

Du har fart på. Du kan ikke sidde stille mere end et par minutter ad gangen, for du føler dig i

kontakt med dig selv, når du er i bevægelse, og når noget rykker sig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

STENBUKKEN

Lige nu har du et ret stort behov for indre sikkerhed. Du klamrer dig på en måde og kan

fornemme, at der måske er noget, du skal have kål på- en indre begrænsning.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

VANDBÆREREN

Du har brug for at være sammen med andre, så du kan lære noget om dine egne følelser og

behov. Lad dig ikke slå ud af en mindre uoverensstemmelse midt på dagen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du gør alt for at hjælpe andre, og du viser din kærlighed på en praktisk måde. Der er slet ikke

det problem, du ikke vil anstrenge dig for at hjælpe andre med at løse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk