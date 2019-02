VÆDDEREN

Selv om du er på udebane, kan du forvente hjælp fra uventet side. En magtfuld

person eller offentlig myndighed kommer til din undsætning. Dyrk dit nye

bekendtskab.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TYREN

Du har brug for det store overblik. Der skal være en rød tråd i det, du foretager dig.

Du er filosofisk anlagt, men dine idéer skal føres ud i livet. Læg en god plan.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Du er nødt til at være bevidst om, hvordan du bruger din energi. Du kan sagtens

brænde ud, hvis ikke du er fornuftig. Brug tid på at mærke, hvordan din krop har det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Nu har du mulighed for at være ret så kreativ. Du får en del fra hånden, og du får hele

tiden nye idéer. Du kan også med fordel indlede en affære eller flirte vildt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du har brug for ro og tryghed. Det handler om ikke at lade andre trække dig ind i

noget, som forrykker balancen. Sørg for at have styr på det, hvis du markerer dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

JOMFRUEN

Du har brug for selskab, selv om du kan ordne det praktiske selv. Du nyder at

udveksle tanker og idéer og lader dig inspirere af nyt om det, der sker omkring dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

VÆGTEN

Det er tid til at fokusere på det praktiske, for du er sprunget over der, hvor gærdet var

lavest. Vær forsigtig med dig selv. Hold især godt øje med dine ressourcer.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Tag det ikke personligt, hvis en anden ikke lige optræder som du forventer. Du er

nærtagende og skal passe på dig selv. Til gengæld har du fingeren lige på pulsen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Sæt ikke dit lys under en skæppe. Du er mere beskeden, end du behøver at være.

Du har brug for at være tilbageholdende. Giv dog dig selv lov til at sige din mening.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

STENBUKKEN

Du er inde i en periode, hvor du dyrker dine venner. Du holder dit netværk ved lige -

både personlige og professionelle kontakter. Tiden er til at gå i front for en sag.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Sæt alt ind på at nå et mål. Du har mulighed for at gennemføre din plan eller realisere

en gammel drøm. Tro på dit projekt. Din tro vil i sig selv føre dig til sejr.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du er ret så filosofisk og drømmende, og du kan derfor have lidt svært ved at

gennemføre et projekt eller samarbejde med andre. Du kan forelske dig på et

sekund.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte/Fisk