VÆDDEREN

Din partner holder igen lige nu. Han eller hun har nemlig brug for at finde ud af noget

med sig selv. Lad dig ikke afskrække eller føle, at du har gjort noget forkert.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

TYREN

Du er ret så sparsommelig for tiden. Andre kan opleve, at du lever på en sten, men

du nyder at se, hvor langt pengene kan række. Du er dog gavmild, når det gælder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Du slider hårdt i det. Du kan med fordel kaste dig over rutinemæssige opgaver, som

kræver, at du kan holde ud at kede dig en anelse. Din kreativitet er lidt stækket.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du vender og drejer hver en øre. Du vil se, hvor langt penge rækker. Det handler ikke

så meget om nærighed som at finde ud af, hvor meget du reelt kan klare dig for.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Lad det, der sker, prelle af, og prøv at se andre mennesker i det rette perspektiv. Du

er helt nede i dine dybeste følelser, så du kan være en anelse nærtagende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Du er nede i de dybeste afkroge af dit sind. Du henter minder om længst glemte

mennesker og oplevelser frem. Du opnår styrke ved at integrere alt det, du har i dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du har brug for at være med i noget fælles, men er bange for at give af dig selv. Du

frygter afvisning. Du kan forveksle din egen reservation med kulde hos andre.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du har brug for at gøre en lille forskel. Du sætter ind der, hvor det nytter. Du ER

idealist, men ønsker også, at andre anerkender din indsats for fællesskabet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du er godt centreret i din indre kerne, og derfra stiller du ind på det, der er oppe i

tiden. Du fornemmer dine medmenneskers behov og har succes med dine projekter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du tager dine relationer seriøst. Du kan sige ja til en dybere og mere forpligtende

relation til en anden, men du kan også klemme glæden ud, hvis du er for seriøs.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Du har en hemmelig kærlighed eller passion, som du skal give dig selv lov til at

dyrke. Lad blot dine følelser vokse i det skjulte. Alle behøver ikke vide alt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Få styr på det, du bruger energi på, hvad enten der er tale om praktiske opgaver eller

mere generelle bekymringer. Det er tid til at rydde op i dit mentale univers.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru