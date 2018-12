Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du kræver noget af andre og af dig selv. Du vil mere end det overfladiske samvær, men er alligevel i festhumør. Lad andre være, hvad de er, og forvent intet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Du har brug for at vende op og ned på din verden, så dine nytårsforsætter bør være realistiske. Du kan ikke klare, at dit liv fortsætter på samme måde som hidtil.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

TVILLINGERNE

Du drukner i pligter, hvis ikke du siger mere fra. Du må melde klart ud, så også du kan deltage i den almindelige festivitas. Sidder du fast, så indhent hjælp.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Du er særdeles kreativ. og det inspirerer andre. Du kan roligt læne dig tilbage og nyde, at andre nyder godt af din sans for at skabe festlige rammer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Det er tid til at glemme pligterne og nyde livet. Du kan være lidt for fikseret på uafsluttede opgaver, men sørg for at sætte pris på de sande værdier.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Du fornemmer, hvad mennesker omkring dig har brug for, og du er i godt humør. Derfor er du den naturlige vært ved enhver selskabelig begivenhed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du har lyst til at spendere i stor stil, men rigtig hygge opstår, når du værdsætter, hvad der befinder sig lige foran din næse. Tag gerne imod det, der kommer til dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du har brug for at begynde på en frisk, og du kan ikke vælge noget bedre tidspunkt til dette. Giv slip på besværlige følelser og vær fuldstændig til stede i nuet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN

Du iagttager festlighederne på afstand. Du er godt nok fysisk til stede, men du har brug for at gemme dig lidt. Læg ikke de helt store planer lige nu. .

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Du giver den gas, og andre kan have svært ved at følge med. Men du vinder på dit engagement og din spontanitet. Giv dig selv en udfordring, så har du gjort dit.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

VANDBÆREREN

Du arbejder på at udtænke en vision, du kan følge. Du er i tophumør, men du reflekterer også over, hvad du skal kaste din kærlighed på i fremtiden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du filosoferer over meningen med livet og forsøger at sætte det forgangne års mangebegivenheder i perspektiv. Læg pligterne og noget af ansvaret fra dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer