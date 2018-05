Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har normalt ikke den store lyst til at arbejde i grupper, men i dag og de næste par dage er en undtagelse. Der kan blive tale om en decideret nydelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du vil gerne nå mest muligt, og du kan optimere dine mål ved at planlægge og i øvrigt arbejde struktureret. Følger du dette råd, opnår du et godt resultat.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du har gang i de helt store tanker, og du ønsker at vokse og udvikle dig personligt. Tag derfor beslutning om at tage første skridt i den retning i dag.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Du er passioneret og ønsker dybde og intensitet i tanke og handling. Gennemfører du dette, har du overskud til også at være der for andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Du er åben, storsindet og vidtfavnende, både på jobbet og derhjemme – men især på jobbet. Det giver popularitet og er en god investering i fremtiden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du arbejder som en hest og får en masse fra hånden, både på jobbet og derhjemme – vel at mærke i det omfang, at der stadig er overskud, når jobbet er klaret.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru/Løve

Vægten

Du er i det glade og kreative hjørne, og det kan ikke undgå at give genlyd. Du er samtidig spontan og kan lide at være i centrum for dine omgivelser nu.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Hjemmet, nærheden og familien er det, der giver dig de trygge rammer, du har brug for nu. Måske skulle du overveje at bede om en hjemmearbejdsdag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du er både nysgerrig og kommunikerende, og du møder en masse mennesker som naboer og måske også søskende. Desuden er du meget hurtigt opfattende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Stenbukken

Det er den konkrete, fysiske verden, som du har fokus på nu – ikke mindst din økonomi. Du skal sikkert have købt en større ting snart, men vent et par uger.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du er god til at tale om dine følelser, og du gør det på en levende og intelligent måde. Derfor er det i dag, du skal handle, hvis der er et budskab, du må have ud.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

I dag er du en meget typisk Fisk. Du er meget sensitiv, følsom, sårbar, men også virkelig intuitiv, drømmende og i kontakt med din sjæl og dine følelser.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk/Vandbærer