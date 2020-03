Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har fokus på økonomien. Vær lidt forsigtig med dine køb, og invester kun i det, der er mest nødvendigt. Der er ingen grund til at kaste om dig med pengene.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Dine relationer er meget vigtige og må prioriteres. Det gælder også dit parforhold, hvor der kan vise sig noget, der må håndteres optimalt, og det ser ud til at lykkes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Selv om det er weekend har du meget, der skal fikses fx oprydning og rengøring. Det kan også være ret nyttigt lige at kaste en tanke på jobbet i næste uge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Du er kreativ og har brug for at være sammen med andre i et givende fællesskab. Du har brug for at gøre, hvad du/I har spontant lyst til på trods af en travl weekend.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Det er de nære ting, der tæller, herunder hjemmet og familien. Også selv om du er lidt i underskud med energi. Du må være selektiv og afsætte god tid til nærvær.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Der er en del aftaler, der skal på plads nu. Det kræver en del skriftlig eller telefonisk korrespondance. Tag eventuelt weekenden i brug, så skal du nok nå det hele.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Du har måske brugt lidt for mange penge på det seneste, og det må du se at få styr på. Tag en slapper med kreditkortet og find nogle områder, hvor du kan spare.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Dine følelser må nu prioriteres. Afsæt derfor god tid til det nære sammen med familien. Det kommer mangefold igen senere, så det er en virkelig god investering.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du har brug for at lade op, men det kræver, at du har mulighed for også at være sammen med dig selv til trods for, at andre også har brug for dig. Find balancen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Dyrk gerne dine interesser sammen med andre, men husk, at du også har brug for at være alene indimellem. Find derfor en balance, der fungerer godt for dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Det er vigtigt at prioritere nu, både hjemme og på jobbet, selv om det er weekend. Det føles ret hårdt, men ved at prioritere, kommer du lettere igennem det hele.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Du filosoferer meget, og du tænker store tanker. Du har også behov for at få luft under vingerne, selv om det nok alligevel ikke bliver til det helt store lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten