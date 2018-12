Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du er nødt til at skrue ned for blusset. Du har for meget fart på, og det er tid til at nyde weekenden. Du er styret af behov for at præstere, men alt til sin tid.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Giv plads til sex og romantik. Nyd livet med din partner, eller gå på score-togt. Du kan tilsidesætte andre opgaver, som trækker i dig. Start på en frisk.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGEN

Du er et overskudsmenneske. Du når det hele og lidt til. Fokuser på noget, du gerne vil have ryddet af vejen en gang for alle. Det er tid til at begynde forfra.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du har kraft og vilje til at begynde forfra, så du summer over, hvad du kan tænke dig at lave om på. En ny begyndelse venter, så grib kosten og gør rent.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du oplever kaos omkring dig, men det er en invitation til at give sig hen til livet. Flyd med. Døre åbnes, hvor døre lukkes, så vær ikke bange for et farvel.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:1

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvilling

JOMFRUEN

Du prøver at finde ud af, hvor du kommer fra, og hvor du er på vej hen. Det menneske, du er, bestemmer din kurs. Find ud af dig selv, og du står ved roret.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du er fortsat fyldt med idéer og en overordnet vision for fremtiden. Du kan fundere over det åndelige. Du oplever nemlig, at du er en del af en større helhed.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Nu dykker du ned i det, som andre ikke vil se på. Men du har en god fornemmelse for, hvordan du skal bruge det til andres og egen fordel. Du er detektiv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:1

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du har svært ved at tune ind på den almindelige stemning, så du får en masse ud at tage ansvaret for at underholde dig selv. Du får en god dag på egen hånd.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Du er parat til at tage ansvar for den, du er, og for det, du vil med dit liv. Du skal begynde på en frisk på et afgrænset område af din tilværelse. Gør dig klar!

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Plej dig selv. Du kan med fordel mærke efter, hvad din krop har brug for, og du kan justere dine motions- og kostvaner. Overspænd ikke buen. Giv tid.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling

FISKEN

Du kan begynde på et nyt kreativt projekt. Det, du skaber og formgiver, giver dig en meget fin tilfredsstillelse, som du ikke opnår på andre felter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk