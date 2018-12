VÆDDEREN

Du er let på fødderne. Der skal ske noget, og du handler på den første og den bedste impuls. Der er ikke så meget mål med det, du laver, men du oplever.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisk/Skorpion

TYREN

Du er i balance og stiller ind på stemningen. Du kan fornemme, hvor du bedst sætter ind med lige nøjagtig det, der skal til. Du klarer de praktiske opgaver.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebs

TVILLINGEN

Du dykker ned i følelserne. Du har brug for at gøre dig fri, og det kan du, hvis du går til bunds i det, der trykker dig. Giv dig selv lov til at have det sjovt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion/Jomfru

KREBSEN

Lad andre køre løbet. Du har brug for at slappe af, og det skal du gøre med god samvittighed. Sig fra, når man forsøger at pålægge dig nye opgaver.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk/Krebs

LØVEN

Gear ned. Du har været i vælten, og nu har du brug for hvile. Der er romantik og flirt i luften. Nærm dig langsomt. Du kan med fordel planlægge på langt sigt.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Du har brug for at være på egne enemærker. Du er fuld af energi, men det skal foregå på dine betingelser. Lad pligterne ligge, og fokuser på din hobby.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Dit hjem er din smukke borg, og det gælder især nu, hvor du sørger for at få styr på det hele. Du tager dig god tid, for du har brug for at samle nye kræfter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du udtrykker dig uden omsvøb, for du har brug for at vise, hvem du er, og hvor du står. Drag omsorg for din familie. Du eksperimenter med en helt ny hobby.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du yder en solid og vedvarende indsats med noget, der interesserer dig. Du er ærgerrig, men det er vigtigt at nyde processen. Målet kan passe sig selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Du har fokus på familie, venner og forhold. Sørg for at få rede på alt, hvis der er kurrer på tråden, misforståelser og uvenskab. Nu begynder du på en frisk.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebs

VANDBÆREREN

Du har brug for selskabelighed og liv omkring dig. Du fokuserer på din fremtid, men dagen kræver, at du plejer dine relationer. Gå i byen, mor dig, flirt!

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKEN

Du har brug for at folde dig ud, men oplever, at andre står i vejen for dine initiativer. Lad dig ikke stoppe, men prøv at ændre aftaler, så du kan slå dig løs.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbuk