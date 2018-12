Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Dine omgivelser er lidt spændt op, men det behøver ikke at påvirke dit humør. Du har gang i nye ting, dyrker din kreativitet og møder måske kærligheden igen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du er nødt til at forny dig, og du har brug for mennesker, der udfordrer dig, hvis det ikke skal ende i et rent kaos. Der skal nye boller på suppen. Overrask andre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGEN

Du trækker dig planmæssigt tilbage. Du udforsker nye ting, men helt og aldeles egenhændigt. Du reviderer projekter og lokaliserer kædens svageste led.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du er travl hen til først på eftermiddagen, hvor du skal forholde dig til det, der sker i nabolaget. Herefter har du fokus på at skabe smukke rammer for din familie.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs/Løve

LØVEN

Opsig et abonnement på noget, du ikke bruger længere, eller hold op med at bruge det. Det er tid til at ændre vaner og skære ind til benet. Sæt dig ind i noget nyt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Du er søgende. Du borer i alt for at finde ud af, om der er en skjult dagsorden eller et lig i lasten. Du har gennemtænkt tingene, før du buser ud med gode råd.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Hvis du ønsker et varigt forhold, skal du sørge for at holde det åbent og lancere spænding. Du er en fri ånd, så det handler om give plads til nyt i parforholdet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du får besøg af en gammel bekendt. Du kommer til at sætte andre ting til side, men det gør du gerne, for der er en del, der skal indhentes. Prioriter derfor selskabelighed.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du begynder at vejre morgenluft. Du har været under pres, men nu spreder du vingerne. Du kan tilrettelægge en længere ekspedition eller gøre plads hjemme.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytte

STENBUKKEN

Du hviler i dig selv, men kan have svært ved at nå ud over rampen. Du opererer derfor bedst på egen hånd. Meld ud, hvis du har brug for at inddrage andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Du vælger at arbejde på egen hånd. Lige nu skal andre ikke involveres, for du kan ikke bruge utidig respons. Du er ved at lægge et solidt fundament for din fremtid.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKEN

Der skal ske noget, for du er fuld af livsgnist. Enhver form for morskab er altså begunstiget. Tag et initiativ i kærlighed. Eller gå i byen, og sørg for at more dig.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:1

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion