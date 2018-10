VÆDDEREN

Dine venner tager initiativet. Du kan normalt ikke lide, når andre tager teten, men du lærer at nyde det, for så bliver der ikke lagt byrder på dine skuldre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

En dag med mange muligheder – det være sig kærlighed, sex, sjov eller kreativitet. Du brænder for noget, du kan lægge alle dine følelser i. Gå til den!

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion/Vædder

TVILLINGEN

Følg op på gamle kontakter. Tiden er til at holde fast i det, der er værdifuldt. Du har meget livsappetit og bruger den på at sprede glæde omkring dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:1

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægt

KREBSEN

Du kan regne med, at alt går af sig selv i dag. Du er i hvert fald bedst tjent med at holde lav profil og lade andre om at tage en eventuel konflikt. Nyd livet!

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du springer over, hvor gærdet er lavest. Du får lov til det på grund af din charme, men der skal senere ydes en indsats, selv om du ikke formår det nu.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

JOMFRUEN

Du har for meget fart på, men hvis du nu og da holder pause og mærker efter, træffer du de beslutninger, der er rigtige for dig. Sats på en skøn affære.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du brænder passioneret for noget, en sag eller et menneske. Du har meget lidenskab nu, som du selv skal finde ud af at kanalisere. Vov noget!

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion/Vædder

SKORPIONEN

Du er i gang med at ændre dit livssyn. En ny måde at tænke på kan ændre dit liv radikalt. Du vil opdage, at nyt opstår i takt med, at du skifter din ham.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Du bruger kræfter på at finde ud af de ting, der giver livet værdi. Du giver plads til dine relationer og nyder at være sammen med andre på deres præmisser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyr

STENBUKKEN

Du har plads til det hele og til alle. Du er i gang med at revidere dit liv, og på den måde finder du en god balance mellem dit livs forskellige områder.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion

VANDBÆREREN

I dag kan et samarbejde med en kollega sætte gang i en arbejdsopgave, du ellers var kørt lidt træt i. I smøger ærmerne op og får en masse ting gjort.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægt

FISKEN

Du er bestemt ikke konfliktsky for tiden. Du sætter grænser og sætter dig i respekt. Det gavner især personlige forhold, for man kan lide dit nye jeg.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:1

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk