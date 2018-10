VÆDDEREN

Du får tingene til at hænge sammen nu. Dog har du mest succes på arbejdspladsen, men du kan med fordel dyrke dit parforhold eller indlede en affære.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du sætter det gode liv i centrum. Du kan med fordel nyde alt, hvad der er smukt, lækkert og velklingende, hvad enten du nyder, naturen, kunst eller din partner.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGEN

Du må se at komme i form. Dagen egner sig til at begynde på et trænings-program eller en kur. Du har energi nok, og du vil gerne tage dig godt ud for andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du er i god kontakt med det, som det virkelig handler om, og på den baggrund skærer du igennem til sagens kerne. Brug ikke alt for meget energi.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Du må gøre en indsats for at få andre med på dine ideer. Tiden er dog ikke til at følge reglerne helt, men at gøre næsten, hvad der passer dig i situationen.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling

JOMFRUEN

Du er nødt til at trænge til bunds i en lidt indviklet sag, før du kan tage den rigtige beslutning. Men du kan som altid stole på din helt fantastiske intuition.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

I dag skal du overveje dine relationer for at finde ud af, hvor du har folk – og hvor du har dig selv. Du har brug for at forstå de dybere mønstre i dit liv.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKORPIONEN

Du ved, at du ikke kan blive ved med at køre på rutinen. Du må så at sige genopfinde dig selv. Det vil give dig ny energi, og det vil tiltrække nye mennesker.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Det er på tide, at du finder ud af, hvem du er, og hvad du vil med dit liv. Du bruger dine kræfter på noget, der ikke fører til det, som du gerne vil opnå i dit liv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN

Du oplever, at myndigheder og overordnede holder dig nede. Men måske går du både med rem og seler. Du må fjerne nogle rammer, som hæmmer dig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvilling/Løve

VANDBÆREREN

Du har mange jern i ilden, og du kan derfor opleve, at du kun gennemfører halvt. Prøv at samle dig om et enkelt projekt, og lav en liste over det, der bliver tilbage.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyr/Fisk

FISKEN

Du er i gang med en større omlægning. Du har brug for plads omkring dig, og derfor skiller du dig af med alt det, som du ikke længere kan bruge. Undgå nostalgi.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:1

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Vægt