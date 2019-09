Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har gode kort på hånden, når det gælder kærlighed, men det kræver, at du filer lidt på din perfektionisme. Fokuser på en potentiel partners indre kvaliteter.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Tyren

Du er lidenskabelig, men ikke på en måde, der kan støde eller krænke. Du har bare behov for at gå et spadestik dybere end andre. Du er i gang med at forandre dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingerne

Du er mindre klar i mælet. Du springer nemlig mellemled over og skøjter let hen over det, der er skrevet med småt. Pas på med at binde dig op på noget helt bestemt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen

Du tager din arbejdsiver med ind i din weekend. Men nu kan du sætte dig for at få styr på dig selv på et mere personligt plan. Skær ind til benet, og vær dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Løven

Du skal forholde dig til et menneske med en helt anden indstilling end din. Du har ikke desto mindre gode samarbejdsevner, så du får dig en positiv overraskelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

Jomfruen

Du har en tendens til at dagdrømme og fantasere, og det kan gå ud over din evne til at få noget fra hånden – i hvert fald lige nu. Giv dig selv en velfortjent fridag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Fisk

Vægten

Du indstiller dig på nye omgivelser. Du gør status over dit sociale liv og prøver at finde ud, hvem du kan regne med, og hvem der kun kan bruges til fornøjelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skorpionen

Du kan nu møde én, som du knytter dig til. Du har nemlig nemmere ved at tiltrække andre, og du er også bedre til at se andre mennesker og møde dem der hvor de er.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

Skytten

Du kan føle dig utilfreds med din umiddelbare situation. Du ved ikke, hvilket ben du skal stå på, så den fornuftige løsning er, at du venter på et bedre tidspunkt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Du møder én eller flere, som gerne vil sætte gang i dig. De fungerer som idémænd, men lad dig ikke spænde for andre vogne end dem du selv har lyst til at hoppe på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder/Skorpion

Vandbæreren

Der skal arbejdes, og du har den nødvendige energi og selvdisciplin, men du kan ikke nå alt det, du gerne vil, så brug også tid på at koble af og nyde søndagen.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Fiskene

Du er lettere fraværende, og andre kan have svært ved at fastholde din opmærksomhed. Her og nu skal du vælge at stå af ræset og nyde, at der ikke er noget, du skal.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs/Vægt