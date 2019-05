VÆDDEREN

Du har mere energi til din rådighed, men da du lader din mellemgulvsfornemmelse styre frem

for din sunde fornuft, kan du let overfortolke og komme i defensiven.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Din naturlige udstråling og besnærende personlighed gør det let for dig at charmere andre. Du

virker tiltrækkende og drager folk. Der er gang i dit kærlighedsliv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt/Skorpion

TVILLINGERNE

Du evner at gå i dybden med det, du er i gang med. Du helmer nemlig ikke, før du er nået ind

til sagens kerne. Du skal dog ikke lade dig påvirke alt for meget.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Noget, som du erfarer, kan forstyrre eller røre dig dybt. Du bliver sandsynligvis mere

strategisk nu, for du bliver opmærksom på finesserne i menneskeligt samspil.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du tænker over dine mål, og du forholder dig til konsekvenserne af det, du allerede har sat i

gang. Du foretrækker nemlig nu at arbejde og operere bag kulisserne.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Du vender hver en sten, for det er vigtigt for dig at trænge helt til bunds i en sag. Du gør dig

umage for at forstå andres bevæggrunde, og du giver derfor gode råd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Du markerer dig meget bestemt og viljefast og kan i den forbindelse opnå stor succes. Men

hvis du skruer bissen for meget på, risikerer du også at skubbe andre væk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Energimæssigt er du i top, og det udnytter du til at gøre noget ved din hjemmesituation. Du

har brug for mere harmoniske omgivelser og en tryg base for din familie.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

SKYTTEN

Du er videbegærlig og kan især omkring middagstid indhente nogle interessante og vigtige

informationer, som du skal bruge i din videre undersøgelse af en bestemt sag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru/Skorpion

STENBUKKEN

Din kompromisløshed, når det gælder dine grundholdninger, aftvinger andres respekt, men du

opnår mere, hvis du pakker dit budskab ind i en mere elegant formulering.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du har mere energi her og nu, og du jager igennem de daglige rutiner. Hastværk er imidlertid

lastværk, og du risikerer ekstraarbejde, hvis du overser en detalje.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Jomfru

FISKENE

Der er gang i dit kærlighedsliv, for du er lidenskabelig her og nu. Du bruger masser af energi

og kaster dig ud i alt det sjove, men brænd ikke dit lys i begge ender.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder