VÆDDEREN

Det er nu, du skal dyrke dit netværk, hvis du vil frem i verden, eller møde en kæreste. Under

alle omstændigheder skal du lægge arbejdet væk og nyde godt selskab.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

TYREN

Giv din karriere et nøk. Du kan nedtone dine indre behov og få noget fra hånden, og du opnår

anerkendelse for din indsats på arbejdsplads eller i egen virksomhed.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

TVILLINGERNE

Du vil have luft under vingerne og får det, hvis du vælger at prioritere. Du kan begive dig ud på

en længere intellektuel rejse eller udvide dit kendskab til verden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Tid til at skære igennem. Du hænger fast, fordi du ikke kan give slip. Men din nostalgi

forhindrer dig i at leve livet lige nu. Du er inde i en rivende udvikling.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Følg med strømmen. Hvis du lader tingene ske, kommer der en masse ind i dit liv. Men det er

vigtigt, at du ikke forsøger at forcere. Udspillet skal komme fra andre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

JOMFRUEN

Du må ikke brænde dit lys i begge ender. Din pligtfølelse kan gøre, at du gaber over mere, end

sundt er, og man med rimelighed kan forlange. Læg arbejdet fra dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du skal tage et initiativ, hvis der skal ske noget. Men det gør der så også, hvis du tør tage det

først skridt. Kærlighed og romantik står øverst på dagsordenen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du har brug for lyse lokaler og luft omkring dig, så du rydder bulen for alt det, der står i vejen.

Noget skal måske bare sættes væk og hentes frem igen senere.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN

Du er lydhør overfor nye idéer. Du har fingeren på pulsen og er med der, hvor der spontant

opstår tænketanke. Du er en ørn, når det gælder nye impulser og udvikling.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

Det er tid til at tjekke dine værdier efter dage med tumult. Du hviler trygt i en opfattelse af det,

der ikke kan tages fra dig, nemlig din grundlæggende integritet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Du trækker vejret fuldt, når du er på egen hånd. Du ønsker i hvert fald ikke at blive låst fast i en

rolle eller forpligte dig på noget, der hæmmer din frihed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

FISKENE

Du kan kun fungere, hvis du har ro omkring dig. Du har været tæt på andre, og dine følelser

skal bearbejdes. Du kan med fordel meditere, visualisere eller drømme.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer