VÆDDEREN

Du søger indre sikkerhed, men du har også brug for at rykke ved dine grænser, og du kan

sagtens gå hen og ændre dit liv på flere områder. Nu genopfinder du dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du er på udkig efter den eneste ene, men erfarer, at et enkelt menneske ikke kan opfylde alle

dine behov. Du bliver klar over, at du skal justere dine forventninger.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGERNE

Du har brug for at være produktiv og lave noget nyttigt, så hvis det ikke forholder sig sådan,

kan du opleve nogle psykosomatiske symptomer. Organiser din dagligdag.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du er romantisk og flirtende, men dine følelser stikker måske ikke så dybt. Du er forelsket i

spillet, ikke i modspilleren, og kan derfor sende misvisende signaler.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du er delt mellem et behov for at gøre dig gældende og nogle krav på din hjemmefront. Du

skal finde en balance. Gør arbejdet færdigt. Og dyrk familie i weekenden!

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Du har svært ved at finde ud af, hvad du mener. Lige nu er du meget modtagelig og kan blive

lidt for påvirket af, hvad andre mener. Tro ikke på alt, hvad man siger.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

VÆGTEN

Du kommer til at overforbruge, hvis du på den ene eller den anden måde er frustreret

følelsesmæssigt. Find ud af dine sande behov, og løs problemet i stedet for.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Du er åben og føler andres humør. Lær at skelne mellem det, der tilhører dig, og det, der

tilhører andre, så du ikke får en dårlig dag, hvis dit liv faktisk er godt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Du har sympati for det, andre slås med, men er måske i mindre grad klar, når der er brug for

hjælp. Lige nu kan du isolere dig, fordi du får mere ud af at være alene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

STENBUKKEN

Du skal dyrke dit netværk, din familie, venner og bekendte nu. Rigtige venner er dem, du

omgås, fordi der er gensidig sympati og du har brug for tæt og ægte nærvær.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

VANDBÆREREN

Du skal lære at skelne mellem, hvad du vil med livet, og det, som familie og partner fortæller

dig, at du skal. Lad ikke pludseligt opståede følelser styre dit valg.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Græsset er ikke altid grønnere inde hos naboen, så undgå at drømme dig væk fra dagens

praktiske krav. Når du tager dit liv på dig, får du succes og brænder igennem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs