VÆDDEREN



Du slapper af efter nogle dage, hvor du har holdt dig selv i kort snor. Du kan roligt

nyde, at du har gjort dagens dont, og ikke mindst, at du har gjort det godt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

TYREN

Sørg for at holde dig selv i gang. Selv om du helst vil holde på det faste og sikre, har

du alligevel brug for nye udfordringer. Giv dit kærlighedsliv en ny chance.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Sørg for at have styr på det, du får, og det, du giver. Du skal have en rimelig forståelse

af en tings værdi. Du kan være gavmild i det små. Generøsitet betaler sig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

KREBSEN

Du har næse for det, der er ved at dukke op til overfladen, så du har god mulighed for

at tage et initiativ i retning af noget, der kan få succes på den lange bane.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Du må vente på bedre tider. Du har ikke den nødvendige gennemslagskraft nu. Til

gengæld kan du med fordel få styr på alle de idéer, der vælter rundt i dit hoved.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du har gang i en del selskabelighed, men midt på eftermiddagen kan der være tale om

nogle konfrontationer, der kræver, at du har is i maven og står fast på dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

VÆGTEN

Du har meget fremgang, men ikke uden en vis modstand. Hen på eftermiddagen kan

en kontrovers med en kollega eller en chef komme på tale. Du vælger en god strategi.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Nu skal der ske noget. Du har svært ved at blive på pinden. Du har det bedst med at

være på farten. Her og nu føler du dig på hjemmebane, når du er i bevægelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du trækker dig tilbage, nyder livet og gør noget for at mærke dig selv. Du har nu den

gode lykke, at du kan finde ud af, hvem du er, og indrette dit liv efter det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

STENBUKKEN

Især morgentimerne kan være stressende. Det kan skyldes, at du har været så vant til

at få din vilje, at du kan have svært ved at udvise stil, pli, smag og konduite.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Få styr på, hvad du går og bruger tid og energi på. Du kan udvikle en mere effektiv

arbejdsmetode, og du kan lægge bekymringer fra dig. De øger ikke dit velvære.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

FISKENE

Du går i gang med en kreativ opgave. Du kan lide at give noget form, og du har en

masse idéer. Du kan også flirte vildt, indlede en affære eller nyde kærligheden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk