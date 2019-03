VÆDDEREN

Du er langt mere fintfølende. Du fornemmer, hvad der foregår, og oplever, at du og

andre mennesker er en del af noget større, som der er en fremadrettet plan med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Du nyder din nye frihed. Du planlægger fest og ballade i weekenden. Men du skal

lægge sidste hånd på en opgave, som stabiliserer din position på den lange bane.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Det er tid til at sætte farten ned. Du føler, at arbejdet trækker dig, og at der er opgaver,

der skal afsluttes nu. Men din bedste strategi er faktisk en pause.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Dine drømme for fremtiden bæres af en vision for en bedre verden, ikke kun for dig

selv, men også for dine medmennesker. Du er filosofisk og rækker ud til andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

LØVEN

Du holder lav profil i en periode, hvor du søger efter en højere mening. Det kan dreje

sig om noget åndeligt, kunstnerisk eller "anderledes", der perspektiverer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

JOMFRUEN

Du deler dine følelser med andre og søger et menneske, der kan forstå dig. Du har

brug for at udforske afkroge i dit sind, og du har brug for en sjælevens nærhed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Der er masser af flirt, fjas og fjant under opsejling. Så du skal pleje dit udseende og

gøre noget for at se lækker ud. Det er nu, du skal trække i score-tøjet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du kan mærke, at noget er under opsejling. Du er på en måde mere åndelig, for du

føler, at der er en grund til det, der sker. Du har fokus på dine medmennesker.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

SKYTTEN

Du er i kampform. Derfor går du i gang med noget, der virkelig betyder noget for dig,

og du lader ikke andre læsse deres ansvar af på dig. Du træder i karakter.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

STENBUKKEN

Du er opmærksom på mulige kærester i dine umiddelbare omgivelser, og da du har

masser af gå-på-mod, er du ikke bange for at lade dem mærke, hvad du har lyst til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Du nyder at være sammen med familie eller gammelkendte venner, som giver dig det

basale fundament, du har brug for. Uden indre tryghed kan du ikke frit udfolde dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Du er langt mere handlekraftig. Du har normalt svært ved at komme i gang, hvis du

inddrager for mange faktorer, men nu ved du nøjagtig, hvor du skal sætte ind.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder