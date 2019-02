VÆDDEREN

Du har taget nogle hårde kampe, fordi du havde brug for at sætte en grænse. Nu er

det tid til at nyde sejren. Du ved, hvem du er, og andre ved også, hvor du står.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Gør noget for at arbejde dig i retning af det sted, du gerne vil være. Lige nu har du

nemlig det, der skal til for at brænde igennem overfor en bred offentlighed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE

Du finder det vanskeligt at nå ud over rampen. Du ved godt, hvad du vil. Men noget

spænder ligesom ben for dig. Dit projekt fejler ikke noget. Det er din timing.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du viser dine følelser tydeligt nu, hvor du ellers er god til at gemme dig bag en sikker

og beskyttende skal. Andre respekterer dig for dit mod til at bekende kulør.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Der foregår noget i kulisserne, som du egentlig bør ignorere. Du har nemlig selv nogle

uerkendte følelser, som kan spænde ben for dig, så derfor ser du ikke klart.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du er nu helt på bølgelængde med din vennekreds. Du nyder det trygge ved at være

sammen med ligesindede. Du er til selskabelig hygge indenfor hjemmets fire vægge.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VÆGTEN

Du får i højere grad alt til at hænge sammen nu. Du har en sikker plan for din fremtid,

og arbejdsmæssigt prioriterer du at knokle med folk, du kender særdeles godt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Du stiller ind på tidens tendens. Du fornemmer hvordan folk har det og også, hvad der

er oppe i tiden. Det giver dig et forspring, når du promoverer dit projekt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du har fornemmelse for det, der spænder ben for et projekt, noget usagt eller et

logistisk kiks. Sæt alle kræfter ind, også selv om du ikke bliver populær på det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

Du og dine omgivelser kan kollidere. Det skyldes modsatrettede behov. Eller I er ikke

gode nok til at fornemme, hvad der skal til for at få det hele til at glide.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

VANDBÆREREN

Du drager omsorg for dine kolleger og/eller ansatte. Du ved, at der skal en god portion

velvilje til for at I kan gennemføre og have succes med jeres fælles opgaver.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Du er i kontakt med dit indre barn og nyder at være sammen med kreative folk eller

den yngre generation. Du kan også gå hen og forelske dig. Mulighederne er mange.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer