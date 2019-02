VÆDDEREN

Du risikerer at brænde inde, hvis ikke du kommer af med din energi. Der skal ske

noget. Seksuelt er du oppe på mærkerne. Alternativt skal du dyrke masser af motion.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Du har brug for frihed til at eksperimentere med din personlighed og med din livsstil.

Du prøver at se, om du kan finde nye egenskaber frem ved fx at gå imod moden.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Du er ved at kunne trække vejret igen. Efter at have været under hårdt pres, er du nu i

stand til selv at bestemme lidt, så nyd din lørdag med den bedste samvittighed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Du tager nogle opgaver på dig først på dagen, måske fordi der ikke er andre til det.

Sidst på dagen indretter du dig efter andre. Bestem selv, hvor langt du vil gå.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Klø på, selv om energien måske ikke er til det. Du kan få en masse fra hånden, hvis

du er grundig og arbejder langsomt. Du kan også regne med hjælp fra dine venner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

JOMFRUEN

Giv dig selv lov til at flade ud. Man har lagt pres på dig, men nu er det tid at forkæle

dig selv. Grib også en flirt, eller læg op til din partner. Tiden er inde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Prøv noget nyt. Du har brug for at klæde eller udtrykke dig anderledes. Du vil

provokere lidt eller i det mindste overraske dine omgivelser ved at vise en ny side.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Du har brug for tæt fysisk kontakt med din partner. Du tænder på intensitet og intimitet.

Alternativt engagerer dig i et politisk projekt eller i en miljødagsorden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN

Du er noget i kraft af det, du er rundet af, så hold god fast i rødderne. Det giver dig den

gennemslagskraft og autencitet, du har brug for, hvis du vil opnå succes.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

STENBUKKEN

Du er omsværmet nu. Stemningen er med dig, så nu kan du med fordel gennemføre

din dagsorden. Folk er lydhøre overfor dine idéer og hjælper gerne med at bygge op.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Du kan møde kærligheden. Men på en helt ny måde. Du opdager, at der er mange

måder at elske på, og at du måske er gået glip af den lille kærlighed, der fylder meget.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Lad dig ikke slå ud. Du har fat i den lange ende, og du får succes. Du er forvirret, men

lyt ikke til råd. Andres erfaringer er billetter til tog, der er afgået.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte