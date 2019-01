VÆDDEREN

Sats mere på dine relationer og mindre på dit arbejde. Du har brug for at udvikle nye

sider af dig selv i et samspil med andre. Hold igen med fysisk kraftudfoldelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

TYREN

Du kan have svært ved at komme i gang, men når først du hanker op i dig selv, glider

det, som det skal, og du når det hele. Prioriter både selskab og arbejde højt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Nu er der mulighed for romantik, flirt, kærlighed og/eller elskov. Det afhænger af, hvor

du er i livet, og hvordan du har lyst til at udfolde dig. Grib alle chancer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Du er målrettet og myreflittig. Der skal gøres noget for at skabe de rigtige rammer om

din familie og om dine nærmeste. Bed andre om hjælp, når der er behov for det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du benytter den gode mulighed for behageligt selskab. Du stiller ind på det, der

foregår i dine umiddelbare omgivelser. Tjek dine mails, følg op på en opringning.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Du tænker dybt over, hvordan du får mere ud af dine penge. På den måde kan du

arbejde mindre og få mere tid til det, der virkelig betyder noget. Familie og hobbyer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du er mere klar på, hvad du føler. Det gør dig på en måde stærkere, men du kan også

være mere fintmærkende. Bær ikke dine følelser udenpå, men luk i stedet andre ind.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du er motiveret for en gennemgribende forandring, men du skal holde igen med mere

udadrettede initiativer lige nu. Du har brug for at summe en tid, før du handler.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

SKYTTEN

Du har brug for venner omkring dig, og derfor vælger du det fra, som forhindrer dig i at

være social. På andre kan du virke uansvarlig, men du ved selv, hvad du gør.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Du har din helt egen dagsorden nu, og den agter du at gennemføre, uanset hvad

andre måtte mene. Det handler om at skabe et ståsted og få struktur på tilværelsen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Du stiller ind på tidsånden. Du fornemmer, hvor du skal være, og det betyder, at du

mærker en sammenhæng og knytter an til en dybere mening. Tro på din intuition.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du forsømmer dine omgivelser, og det er der en grund til. Du har brug for at mærke

dig selv og finde ud af, om du ikke er for afhængig af, hvad andre måtte mene.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr