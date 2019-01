VÆDDEREN

Du har gode romantiske kort på hånden, men du er mod sædvane afhængig af, at den

anden tager et initiativ. Væn dig til at tage imod, og giv afkald på kontrollen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve



TYREN

Du hviler godt i dig selv, og man søger derfor dit selskab. Du har et tilfredsstillende

kærlighedsliv nu, eller du kan sørge for at få det. Andre kan tappe din energi.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder



TVILLINGERNE

Du er ved at cementere dit nye jeg. Du vender op og ned på dig selv og fjerner det, du

ikke længere behøver. Sørg for at tage de pauser, du har brug for. Mærk efter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer



KREBSEN

Du opleves som kontrær eller bare en anelse underlig. Du reagerer pludseligt, og det

kan skabe problemer i forhold til andre, selv om du ikke er bevidst om det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer



LØVEN

Du skiller dig ud fra mængden nu, og du kan støde sammen med dem, der ikke bryder

sig om din personlige stil. Især ikke hvis du glemmer at tage hensyn. Tænk dig om.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte



JOMFRUEN

Du er så småt ved at træde i karakter. Du bliver i stigende grad proaktiv. Du ved, at du

skal tage ansvar for dig selv og manifestere det, du er, med fuld styrke.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk



VÆGTEN

Du har fokus på din familie og dit parforhold. Du har mulighed for at præge, hvordan

det udvikler sig. På den måde kan du få alle til at finde ud af det med hinanden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer



SKORPIONEN

Tag imod en udstrakt hånd. Du har masser af sociale og romantiske muligheder, men

du er afhængig af et initiativ udefra. Du skal derfor undlade at styre det, der sker.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling



SKYTTEN

Du dykker dybt ned i dine egne følelser og i din fortid. Der er noget, du har brug for at

få vendt alene og med dig selv. Du kan med fordel skrive dine følelser ned.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve



STENBUKKEN

Du har styrke til at få nogle ting afviklet. Men du er nødt til at forholde dig til dine

medspillere, hvad enten der er tale om din partner, en kollega eller en chef.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte



VANDBÆREREN

Du bliver mere og mere selvbevidst. Du forstår, hvordan noget du gør, kan udløse en

negativ reaktion. Med denne erkendelse får du meget lettere ved at omgås andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr



FISKENE

Du har en unik form for humor, selv om det kan ske, at andre ikke helt fatter dybden

og omfanget af dine indslag. Sørg for at have rene linjer over hele feltet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt