VÆDDEREN

Nu kræver du andres opmærksomhed til fulde. Du er lidt af en ildsjæl, der sætter en

masse i gang. Men det er ikke sikkert, at du får gjort tingene færdige.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du drømmer en anelse. Du flygter fra den konkrete virkelighed. Du har nemlig brug for

at mærke, at du i dit indre er knyttet til en større åndelig virkelighed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE

Du har brug for godt venskab, men du har også behov for at manifestere dit dybe behov

for selvstændighed, og det kan få venner til at tvivle på, hvor du står.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

KREBSEN

Du har brug for faste rammer og for at være alene, så du kan lade op og finde roen. Du

er opsat på at nå dine mål og er derfor ikke så omsorgsfuld, som du plejer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

LØVEN

Du vil have fest i gaden. Du er åben overfor alle slags mennesker og har om muligt brug

for en udlandsrejse, så du kan møde folk fra andre kulturer og samfundslag.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Du har svært ved at åbne dig, men når man vinder din tillid, har man fået en ven for

livet. Accepter, at du lige nu er mere reserveret, end du plejer at være.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Du bryder dig ikke om konflikter. Du kræver fred og ro omkring dig. Du går på et

kompromis for fredens skyld, men det er bedst, hvis du er klar i mælet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du har brug for, at der er orden omkring dig, ellers fungerer du ikke for øjeblikket. Få

styr på dine ting og din arbejdsmetode, og tjek op på din helbredstilstand.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN

Nu vil du gerne i front. Du kan godt lide at lede, og du har brug for opmærksomhed.

Måske tror dine fæller, at du har mere selvtillid, end tilfældet er.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du kræver masser af ro og tryghed omkring dig, og derfor foretrækker du at opholde dig

i dit hjem nu. Dyrk din familie. Nyd at være med dem, du holder af.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv:3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Du har brug for at diskutere. Du vender idéer på hovedet og opsøger folk, der kan

fortælle dig noget, du ikke ved. Konstant dialog og kommunikation er nøgleord.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKENE

Nu har du brug for stabilitet og materiel komfort. Du føler, at du er i gang med at bygge

noget vedvarende. Måske er du en anelse for optaget af din egen tryghed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion