Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

Vædderen

Du kan få det, som du vil have, hvis du spiller dine kort på den rigtige måde. Du har styr på dine opgaver og er derfor i stand til at markere dig på arbejdspladsen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Du kan samle andre omkring dig og forstår det sociale spil. Du sørger for, at alle er med. Du kan også pleje dit netværk og undersøge nye jobmuligheder.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tvillingerne

Du er ikke længere på udebane. På en måde er du landet på jorden, selv om du nu går ind i dit indre univers. Undgå folk, der har en fidus. Pas på dine penge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Du har svært ved at klare en afvisning, men tag alligevel et initiativ. Du ved, hvem du er, og hvad du vil i dit kærlighedsliv. Sørg derfor for ikke at gå på kompromis.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Løven

Intuitionen styrer. Du fornemmer, hvordan det hele hænger sammen, og hvad livet skal bruges til. Giv et godt råd, men forvent ikke, at rådet altid bliver fulgt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Jomfruen

Du er ikke længere så ophængt på pligter i hjemmet. Nu kan du tage den med ro. Du er mere kreativ og har langt mere jordforbindelse. Du kender dit behov.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

Vægten

Sørg for at udnytte en mulighed for at etablere en ny kontakt. Du har brug for at udvide dit netværk. Men skeln mellem en ægte ven og en forretningsforbindelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skorpionen

Du mærker, hvordan andre har det, og det kan gøre dig en anelse sårbar, hvis du føler, at du skal hjælpe der, hvor andre har brug for at tage ansvar for sig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Du har fokus på din privatøkonomi. Det er tid til at spænde livremmen godt ind. Måske mangler du ikke penge, men du kan nemt åbne en lem, hvor det fosser ud.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Stenbukken

Du giver dig selv lov til at holde helt fri. Du skal nemlig ordne noget, som er af stor betydning for din familie. Derfor sætter du dine egne behov til side.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Vandbæreren

Pas på dig selv. Du kan ikke klare det hele. Du gennemskuer andres motiver, men du gør klogest i at holde dine indsigter for dig selv. Stop op og tænk!

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

Fiskene

Du har succes med et forretningsinitiativ. Alligevel bør du rette fokus mod det sociale samspil. Overvej, om du har alle med, og om du har blik for deres behov.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt