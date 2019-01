VÆDDEREN

Du kan opleve meget mere indre lykke, end du er vant til. Selv om du kan ligge på den lade side, fordi alt tilsyneladende fungerer, bør du udforske dit indre mere.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve



TYREN

Lad ikke arbejdsmæssige krav afholde dig fra at dyrke alt det, som betyder noget for dig. Prioriter hellere dit liv med dem, du holder af, og dine sanselige behov.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling



TVILLINGERNE

Du kan opleve, at du er trængt op i en krog, men du er faktisk fri i dit indre, og du har ikke brug for, og er ikke tvunget til, at gå på kompromis med dine værdier.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt



KREBSEN

Du er i gang med at afvikle noget i din base. Du har brug for plads til selvudfoldelse. Fortæl familiens øvrige medlemmer, hvad du har brug for, hvis du skal fungere.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer



LØVEN

Du får en håndsrækning økonomisk, men hvis der er tale om en bestemt dagsorden, hvor du forventes at deltage i et investeringsprojekt, skal du med det samme sige fra.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion



JOMFRUEN

Lad dig ikke gå på af omstændighederne. Du er ikke helt herre over din situation, men du kan med fordel sætte en grænse. Det kræver dog, at du ved, hvor du står.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling



VÆGTEN

Du interagerer ivrigt med dine omgivelser. Ikke desto mindre er dit fokus nu på et projekt, som er kommet godt på vej. Du kan forvente succes i løbet af kort tid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte



SKORPIONEN

Du kan fungere som katalysator på dine medmennesker, fordi du er så idérig og motiveret. Din entusiasme er med andre ord smitsom. Du tiltrækker det, du sender ud.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKYTTEN

Hvis du lægger mindre vægt på materiel succes, kan du opleve en indre ro og en masse ”held”. Livet udvikler sig gunstigt uden nogen særlig indsats fra din side.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Du er for det meste proaktiv, men her og nu skal du forholde dig afventende. Du kan sagtens nå dine mål, selv om du ikke er på hele tiden. Lad tingene udvikle sig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru



VANDBÆREREN

Du trækker dig en anelse. Du har brug for ro, så du kan udføre et stykke arbejde med dig selv. Du skal have frigjort nogle følelser, og det gør du bedst på egen hånd.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Mangt og meget i dit liv udvikler sig gunstigt, når du tror på det og lader det ske. Du ignorerer nemlig mere materielle mål og går til kernen af det væsentlige.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt