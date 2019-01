VÆDDEREN

Du får en flyvende start på weekenden. Det er tid til at dyrke al slags selskabelighed. Du har held med en flirt, eller du har det godt i familiens trygge favn.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

TYREN

Du kan have en træls oplevelse af at træde vande. Flyd med strømmen. Du er i kontakt med dine allerdybeste følelser og spiller derfor godt op til det modsatte køn.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder



TVILLINGERNE

Du kan undergå en gennemgribende forvandling. Du får et helt nyt perspektiv på dig selv, og du kan derfor ændre betydeligt ved dit liv på alle niveauer. Udnyt det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Du er ret så rebelsk for tiden. Du tåler ikke den vante fremgangsmåde. Du har behov for at bryde ud eller at eksperimentere med en helt ny måde at føre dig frem på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

LØVEN

Du forbeholder dig ret til at udtrykke din egen helt unikke individualitet. Man skal ikke fortælle dig, hvordan du skal spille din rolle nu, for det ved bedst selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du kan føle dig trængt, men kun hvis du vælger offerrollen. Det gælder om at være proaktiv, for du kan skabe en helt ny udgave af dig selv. Overtag styringen nu.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Nu kan du møde en kæreste, eller du og din partner kan komme tættere på hinanden. Det er en god dag at date, og du kan også arbejde på et mere forpligtende forhold.

Kærlighed:6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du er omsværmet. Du tiltrækker elskere/elskerinder, eller du oplever, at den faste partner er mere spændende. Lad dig ikke friste til at øge forbruget i stedet for.

Kærlighed:6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du er ved at finde fodfæste. Efter et par dage med usikre udmeldinger og alment kaos kan du nu lægge en strategi. Skær igennem overfor dem, der ikke ved, hvad de vil.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

Du har brug for mere selvdisciplin, ellers kan du ikke få din dagligdag til at fungere. Du skal organisere og reorganisere. Giv slip på det, du ikke har brug for mere.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Selv om du holder dig en anelse tilbage, betyder det ikke, at du er inaktiv. Du kan med fordel dyrke dine hobbyer. Du er især god til at give nogle tanker fast form.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKENE

Du har fokus på dit arbejde og din position. I nogle dage har noget uigennemskueligt stået i vejen for dig, men nu får du endelig trin for trin mere gennemslagskraft.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer