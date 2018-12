Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du har et godt øje til, hvordan du skal få det maksimale ud af en situation. Du afslører ikke umiddelbart, hvad du har i tankerne. Du kan afslutte en god handel.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skorpion/Krebs

TYREN

Du plejer dit netværk, møder nye mennesker og deler dine oplevelser med andre. Læg en strategi for et idealistisk projekt. Du har venner, som er med på idéen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGEN

Du sætter alt ind på en forfremmelse, en lønforhøjelse eller slet og ret bedre vilkår i det daglige. Du går i brechen for dig selv og også for andre.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løve/Fisk

KREBSEN

Du tænker over, hvad der giver mening. Du har brug for at mærke, at din indsats gør en forskel, og at du hjælper det rigtige sted. Find den røde tråd.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytte

LØVEN

Du overvejer, hvordan du får mest ud af dine ressourcer. Du prøver så vidt muligt at gøre dig fri af andres indflydelse. Penge er magt, og du vil selv styre.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du spejler dig selv i andre, men sørg for, at du altid tager udgangspunkt i din egen grundopfattelse af, hvordan tingene hænger sammen. Det giver indre ro.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt/Fisk

VÆGTEN

Find ud af, om noget stresser dig. Du bør finde en god måde at få arbejdet gjort på. Sig evt. fra overfor opgaver, som ikke er dine, og lad andre tage ansvar.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Du har mulighed for en lille affære eller måske en flirt på arbejdspladsen. Du er i hvert fald inspireret og formår at se det bedste i dine omgivelser og i dig selv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve/Fisk

SKYTTEN

Du har brug for en basis, et sted, hvor du kan være dig selv. Måske skal du omrokere, så du får et privat værelse, men du kan også skabe et indre rum.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Hold godt øje med det, der foregår lige for næsen af dig. Du får noget at vide, som styrer dig i den rigtige retning. Sørg også for at give andre gode råd.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisk/Tyr

VANDBÆREREN

Du er fuldt bevidst om dine personlige ressourcer, men kan føle dig presset til at give mere, end du kan klare. Hold dig fra enhver økonomisk transaktion.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tyr/Jomfru

FISKEN

Du gør bedst i at flyde med strømmen. Ethvert forsøg på at styre et forløb ender let med at drukne i dagens almindelige kaos. Heldigvis er du som en fisk i vandet.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Krebs/Skytte