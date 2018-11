Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Vædderen

Der skal arbejdes, og det huer dig ikke, for du vil hellere være på egen hånd. Ikke desto mindre får du lavet en hel del. Du er nemlig ret samvittighedsfuld.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Du er i det romantiske hjørne, og du benytter en snu strategi for at indynde dig hos den, du har kig på. Du kan også arbejde med dit talent for at give noget form.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingen

Du er i humør til at dyrke familien. Du er nostalgisk og minder fra fortiden dominerer dit sind. Sorter gamle billeder, bladr i et billedalbum, og nyd din familie.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebs

Krebsen

Du farer frem og tilbage. Du har mange bolde i luften og ved, hvad der sker i dine umiddelbare omgivelser. Du skal ikke desto mindre sortere i det, du får at vide.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Løven

Du skal ikke inddrage andre i dine overvejelser, for du er den eneste, der kan træffe den rigtige beslutning. Analyser dig selv, og bliv bevidst om dine ressourcer.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vædder

Jomfruen

Nu skal du finde ud af, hvem du er. Du er tættere på kernen, og det betyder, at du kan tage effektive beslutninger. Der er også plads til romantik, så du når det hele.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Vægten

Du kan med fordel gennemtænke, hvad du vil. Du skal holde lav profil og helst operere i al hemmelighed. Del ikke dine tanker, før de har taget endelig form.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr

Skorpionen

Brug dine diplomatiske evner. Du har sans for at gennemskue andre, men det kan betale sig at holde kortene tæt til kroppen. Fortæl ikke alt, hvad du ved.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisk

Skytten

Der er fart på karrieren. Du ved, hvad du vil, og har succes med dine tiltage, selv om du helst vil bruge tid med kæresten eller flirte uhæmmet. Find en god balance.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

Stenbukken

Du længes efter at udtrykke dig på en ny måde. Du vil gerne have et andet perspektiv på din tilværelse, så liv, arbejde og kærlighed kan gå op i en højere enhed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisk

Vandbæreren

Hold fast på pengene. Du kan have svært ved at vurdere, hvad du har brug for. Et dårligt lune kan betyde, at du køber noget for at kompensere. Lad dig ikke forføre.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tvilling

Fisken

Lad din partner tage initiativet. Du skal ikke altid være på forkant. Du kan med fordel tilgodese egne interesser. Du kan være i den givende ende en anden dag.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk