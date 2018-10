Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du er på kollisionskurs med andre. Du glemmer nemlig at belægge dine ord. Hvis du vil have noget gennemført, skal du gennemtænke en strategi.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tyren

Du er målrettet og arbejdsom, men du kan have svært ved at brænde igennem. Partneren og/eller kolleger forstår dig ikke og udsætter dig for kritik.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

Tvillingen

I dag skal du huske at tælle til ti. Du er letantændelig og kan derfor nemt støde andre fra dig. Tænk over, hvad der kommer ud af din mund, og brug din kreativitet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Fisk

Krebsen

Du er i kontakt med din intuition i dag. Du oplever, at du får hjælp til at tage beslutningerne, men I virkeligheden giver du bare dig selv lov til at mærke efter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisk/Løve

Løven

Din partner er på krigsstien, og det kan føre til et sammenstød. Vær diplomatisk. Se det hele lidt fra oven, men stå fast på din egen oplevelse.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr/Fisk

Jomfruen

Du har mange gode idéer, som du gerne vil føre ud i livet. Du har energien, men hastværk er lastværk, så gennemtænk hver eneste skridt, inden du går igang.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder/Stenbuk

Vægten

Der er spændinger i luften. Du kan nemt bruge for mange penge på fornøjelser eller tilfældige ting, du egentlig ikke har brug for. Nyd i stedet en god kop te.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyr

Skorpionen

I dag er diplomati er afgørende, hvis du vil undgå misforståelser på hjemmefronten. Få derfor gang i smørtenoren eller fløjlssopranen, så det glider nemmere.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyr/Skytte

Skytten

Der foregår noget under overfladen, du ikke kan få hold på, men du kan fornemme, at noget ikke er, som det skal være. Træk følehornene til dig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion/Krebs

Stenbukken

Vær opmærksom på din pengepung. Afstem indtægter og udgifter. Du skal muligvis ordne en vens sager for ham. Vær skrap og ærlig overfor ham!

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr/Jomfru

Vandbæreren

Du befinder dig i orkanens øje. Med lidt koncentration formår du at undgå en konflikt under opsejling. Du ved godt selv, hvad der er rigtigt for dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægt/Tvilling

Fisken

Du er god til at sætte ord på dine følelser. Lad andre vide, hvordan du har det. Du kan udtrykke en idé, et mentalt billede eller en følelse konkret.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs