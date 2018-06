‘Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du har et stort dramatisk talent og en evne til at underholde dine omgivelser på en legende måde. Det, der egentlig var kedeligt, bliver lige pludseligt sjovt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Du har behov for at genopfriske gamle minder fra din barndom. Find familiealbummet frem og hyg dig med din familie over en god kop kaffe.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

TVILLINGEN

Dine kommunikationsevner er helt i top, så du kan løse alle opgaver, som kræver god kommunikation. På den måde kan du også udvide dit netværk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

KREBSEN

Du går ikke på kompromis med kvaliteten, når du skal købe noget, og du kan se, hvis noget har en særlig værdi. Invester evt. i kunst til at forskønne dit hjem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

LØVEN

Du er god til at tage initiativ og handle, hvis situationen kræver det. Vær dog ikke alt for utålmodig med andre, bare fordi de ikke er helt så hurtige som dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Din hjælpsomhed og idealisme er stor og kan bl.a. bruges i en hjælpeorganisation til velgørenhedsarbejde. Glem dog ikke helt dine egne behov.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Du har lyst til forandringer, hvilket du bl.a. kan gøre ved at dyrke din hobby på en ny måde. Meld dig evt. ind i en forening, som varetager dine interesser.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKORPIONEN

Tiden er ikke til overspringshandlinger. Du er nødt til at vise disciplin og vedholdenhed, hvis du skal nå dit mål. Først derefter kan du sætte dig et nyt mål.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Du føler dig bedst hjemme, når du er ude at rejse, da du har behov for at møde andre mennesker og kulturer, så du kan føle, at din verden bliver større.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

STENBUKKEN

Du har interesse for psykologi og for at forstå andre på et dybere plan. Andre oplever dig som meget intens og måske lidt ekstrem i din måde at være på.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VANDBÆREREN

Det er vigtigt for dig at være i sync med din partner, så I ikke misforstår hinanden. Fortæl eventuelt, hvad I har af forventninger til den nærmeste fremtid.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

FISKEN

Det ville være en god idé at rydde lidt op i dine papirbunker og e-mails på dit job, så du kan danne dig et overblik over, hvad den næste vigtige opgave er.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen